نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني، قررت وزارة التعليم إنهاء العام الدراسي خلال الفترة ما بين غرة شهر رمضان والسابع عشر من الشهر ذاته، ويتبع ذلك إعلان نتائج الطلاب من خلال رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني 1442 وبدء الإجازة الصيفية لهم قبل بداية عيد الفطر المبارك للعام 1442 هجرية.

إعلان نتائج المرحلة الابتدائية

صدر مرسوم ملكي بتقديم أداء الامتحانات، وتم عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الأول من الصف الخامس خلال خمسة أيام، وقد أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم أن نتائج الطلاب سوف تكون متاحة عبر نظام نور عقب رصدها من جانب المعلمين والمعلمات، ويمكن التعرف عليها بخطوات بسيطة، كما سيتم توفير النتائج كأحد خدمات منصة مدرستي.

خطوات الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي

توفر منصة مدرستي نتائج طلاب النقل بالمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي عن طريق بوابة التقارير، يستطيع الطلاب وذويهم الحصول على إشعار الدرجات الخاص بالفصل الدراسي الأول للعام 1442 هجرية، وقد حدد بعض المعلمين طريقة الحصول على النتائج عبر منصة مدرستي باستخدام بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

يتم تسجيل الدخول على حساب الطالب في منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم النقر على أيقونة تقارير.

يتم تحويل الملف إلى صيغة pdf بحيث يكون جاهز للطباعة.

يتم طباعة النتيجة والتعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطالب في المقررات التي تم دراستها على مدار العام.

رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي عبر منصة نور 1442

يعد نظام نور أحد أهم وأشهر نظم التعليم عن بعد في العالم العربي، وقد تم إقراره بالمملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لولي الأمر لمتابعة تحصيل الطلاب عن بعد، كما يمكن أيضاً تسجيل الطلاب بمراحل التعليم الأساسي والروضة من خلاله، فضلاً عن توفير العديد من خدمات التعليم التي تيسر منظومة التعليم عن بعد. نظراً لانتظار الطلاب وذويهم التعرف على النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول، أتاحت وزارة التعليم إمكانية إعلان النتائج عبر منصة نور التعليمية، ويمكن الدخول على منصة نور والحصول على نتائج طلاب الابتدائي من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع نظام نور التعليمي :

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المخصص له.

إضافة رقم هوية الطالب.

إضافة رمز التحقق الخاص بالطالب.

إضافة رمز التأكيد من صفحة الموقع الرئيسية، ثم النقر على تسجيل الدخول.

هنا قد تم التعرف على رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني 1442، والتعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل وخطوات الاستعلام عن النتائج عبر منصة مدرستي.