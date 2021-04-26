رابط الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي 1442

الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي 1442 تعتبر هذه الخدمة واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج الضمان في المملكة العربية السعودية للمستفيدين وذلك من أجل أن يقومون بمعرفة الرصيد المتبقي في حسابهم وأيضاً التأكد من إيداع راتب الضمان شهرياً عبر تلك الخدمة الإلكترونية.

رصيد الضمان الاجتماعي 1442

برنامج الضمان الاجتماعي هو واحد من ضمن البرامج المادية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لكل من الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري لهم حيث إن هذا البرنامج يساعد المستفيدين بشكل كبير علي التحسين من الحالة المادية لهم ويوفر البرنامج الكثير من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين وذلك لأن يتم تسهيل عليهم عملية الاستعلام عن الرصيد وأيضاً التقديم الإلكتروني.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

يجب علي جميع المستفيدين في كل فترة إن يقومون بعملية التحديث المستمر للبيانات الشخصية الخاصة بهم في البرنامج حيث تتلخص هذه الخطوات في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي الشبكة العنكبوتية.

إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر في الخانات المخصص لها.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر التسجيل في حسابك.

بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

تقوم باختيار من الصفحة تحديث بيانات الضمان.

تكتب البيانات الشخصية الخاصة بك في النموذج.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال رقم الحساب البنكي لأستقبال عليه الأموال.

الضغط علي زر الدخول.

الاستفسار رصيد الضمان الاجتماعي 1442

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب عليك إن تقوم بها من أجل القيام بعملية الاستفسار عن رصيد الضمان حيث تتلخص تلك الخطوات في السطور التالية: