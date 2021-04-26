منصة دعم الإيجار وطريقة التسجيل وما هي شروط الاستفادة من المبادرة ، بالنسبة للراغبين في استئجار منزل ، تعتبر هذه إحدى الخطط الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية عبر منصة إيجار الإلكترونية ، وهناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على سكن والدفع بطريقة بسيطة. يتم ذلك من خلال برنامج دعم الإيجار بشرط أن نوضح لك الآن كيفية التسجيل في برنامج إعانة الإيجار

منصة دعم الإيجار

برنامج دعم الإيجار هو خطة صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 9 لتقديم الدعم للمواطنين الذين لا يستطيعون دفع ثمن سكنهم في ظل ظروف خارجة عن إرادتهم. ويهدف البرنامج إلى حل مشكلة تأخر المواطنين في دفع إيجار السكن لمن امتلاك منزل. ثبت أن الدفع لا يمكن أن يتم بسبب الوفاة أو السجن أو المرض أو ضعف القدرة. بعد أن يصدر القاضي التنفيذي أمر تنفيذ لعدم دفع رسوم إدارة الإسكان ، يمكن للقاضي التنفيذي إحالة كل مواطن مؤهل للحصول على دعم للخطة. المستفيدون من برنامج دعم الإيجار هم:

عائلة السجين.

أسرة المريض.

القدرة المالية للأسرة ضعيفة.

أفراد عائلة المتوفى.

التسجيل في دعم الإيجار

تعد مسألة التسجيل في منصة دعم الإيجار من أكثر القضايا التي نوقشت بشكل متكرر مؤخرًا ، لأنه أصبح من المهم فهم الآلية التي يحصل من خلالها البرنامج على الاستحقاقات وجميع شروط الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية. يجب اعتماد السكن لأن هذه الطريقة تعتبر من أهم طرق الراحة. تكون عملية التسجيل في برنامج إعانة الإيجار كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إيجار عبر الإنترنت. انقر فوق دعم التأجير. انقر فوق حسابي في الجزء العلوي من الشاشة. اضغط دخول. أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور. أدخل رمز التحقق الظاهر اضغط دخول. إذا لم يكن لديك حساب على المنصة ، فالرجاء النقر فوق “تسجيل” أدناه. أدخل الاسم الكامل. أدخل حالة الدولة. أدخل البريد الإلكتروني. أدخل الهاتف. أدخل كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور . أدخل الرمز الظاهر في الصورة. انقر فوق طلب التسجيل. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. أرسل طلب دعم. إرسال المستندات المطلوبة للحصول على الدعم. أرسل طلب إرسال، بمجرد استلام المعاملة من محكمة إنفاذ القانون ، ستصل الرسائل النصية المرسلة إلى المالك والمستأجر

شروط دعم الإيجار

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بعض الشروط منصة دعم الإيجار، وعلى الراغبين في الحصول على دعم الإيجار من وزارة الإسكان السعودية استيفاء هذه الشروط ، لأن هذه الشروط هي محط اهتمام كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين فشلوا في السداد. إيجارهم. وعليه ، فإن شروط الوزارة لتقديم الدعم الإيجار هي كما يلي:

أن تكون الحالة ضمن مجموعة المؤيدين مثل (أهل المتوفى ، أسرة السجين ، المريض ، ضعيف مادياً).

يجب تسجيل عقد الإيجار السكني في شبكة الإيجار.

يصدر قاضي التنفيذ قرار التنفيذ على المستفيد.

قرار بشأن نوع الدعم الصادر عن اللجنة في المنطقة

تسجيل عقد الإيجار عبر منصة ابشر