التسجيل في برنامج دعم الإيجار وشروط قبول الطلب

التسجيل في برنامج دعم الإيجار واحد من الخدمات التي وفرتها وزارة الإسكان السعودية، حيث أتاحت التسجيل من خلال منصة إيجار الإلكترونية ويمكن التسجيل لحملة الجنسية السعودية، فمن يرغب في الحصول على أحد الشقق السكنية، ويريد أن يقوم بسداد قيمة إيجارها بأقساط ميسرة يمكنه أن يقوم في التسجيل في برنامج دعم الإيجار الجديد الذي يُعين العديد من المواطنين سواء أسر السجناء أو المرضى أو أصحاب الدخل المحدود بالإضافة إلى أسر المتوفيين وسوف نوفر لكم طريقة تسجيل مستخدم جديد في إيجار بالتفصيل.

التسجيل في برنامج دعم الإيجار

يمكن تسجيل دخول جديد في إيجار من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة في نموذج طلب تسديد إيجار إلكترونيًا، وعلى من يرغب في الحصول على المساعدات اتباع الخطوات التالية فقط:

سنقوم بزيارة بوابة منصة إيجار الإلكترونية ومنها نقوم بالنقر على تبويب دعم إيجار.

ثم نقوم بالنقر على تبويب دخول في حال كان لديك حساب بالفعل، بينما في حالة الرغبة في التسجيل الجديد يتم النقر على تبويب تسجيل مستفيد.

سنقوم بإدخال البيانات المطلوبة منها الاسم ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني.

سنقوم بإدخال رقم الجوال وكلمة المرور ونقوم بالتأكيد عليها مرة ثانية.

ثم نقوم بإدراج رقم التحقق الذي يظهر على الشاشة ومنها نقوم برفع الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وعقب الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة ثم نقوم بالنقر على تبويب إرسال الطلب.

شروط الاستفادة من دعم إيجار

في حال كان المتقدم أسرة السجناء فلا بد أن يكون هناك حكمًا صادرًا وواجب التنفيذ في حقه.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

أن يكون المتقدم للحصول على دعم إيجار مواطن سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لديه عقد إيجار سكني، قد تم توثيقه من قبل من خلال شبكة إيجار.

والجدير بالذكر أن منصة إيجار الإلكترونية أُتيح من خلالها كافة المعلومات التي تخص دعم الإيجار، من بينها أن الدعم خاص فقط بالشقق السكنية، وغير متاح للمباني والشقق التجارية، بهدف التيسير على الأسر التي تعاني من تعثر سداد قيمة إيجار السكن الذي تقطن به، سواء لمرض أو بسبب وفاة العائل أو سجنه.