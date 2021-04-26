دوت الخليج – هيئة التحرير

يظل ثوب العيد الجديد .. حلة جميلة يرتديها الصغار والكبار في العيد اقتداء بالسنة النبوية وتحقيقاً لمباديء الفرح والسعادة والسرور .. وأكثر مايفرح به الصغار فلذات أكبادنا فبداية مع الشهر الفضيل يلجأ الأباء إلى الذهاب إلى محلات الخياطة وتفصيل ثياب أبنائهم واختيار أجود أنواع اللأقمشة والتطاريز والموديلات الجديدة , وعلى الصعيد الآخر تختار الأمهات أحلى الفساتين الخليجية المتوافقة مع عاداتنا وتقاليدنا ومع موروثنا لكل منطقة في المملكة مع إضافة النكة الخاصة من الحُلي والحِنّاء ليكتمل الجمال في هذا اليوم البهيج

ويظلُ السؤال الأهم هل فقدنا هذه الفرحة في ظل أزمة كورونا أم أنها أزمة عدت وولت وانقضت بزوال هذه الغمة عن الأمة بحرصنا بالاحترزات الصحية والتباعد الاجتماعي والتزامنا بالتعليمات

وكل عام والجميع بألف صحة وعافية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثوب العيد الجديد هل فقد فرحته …في زمن الكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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