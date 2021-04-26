طريقة التسجيل في تحويل الراجحي عبر الانترنت

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في تحويل الراجحي، يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من الخدمات الهامة لجميع العملاء داخل المملكة السعودية هو من أهم الخدمات المميزة التي يقوم بتقديمها هو خطوات التسجيل في تحويل الراجحي عبر على الإنترنت حيث يعتبر هذا البنك من أكثر البنوك الهامة داخل المملكة السعودية يقوم بتقديم العديد من الخدمات خاصة عند أضافة تحويل الأموال سواء تحويل محلي أو دولي، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على طريقة التسجيل في تحويل الراجحي.

طريقة التسجيل في تحويل الراجحي

يمكنكم من خلال الخطوات التالية خطوات التسجيل في تحويل الراجحي لجميع العملاء عبر الإنترنت واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول بنك الراجحي بعد ذلك تقوم بالتسجيل فيه هذا التطبيق إذا لم يكن لديك حساب تقوم بعد أضافة رقم الهوية الوطنية أو تضيف رقم الإقامة والضغط على الاستمرار.

بعد ذلك تبدأ في الكتابة كافة التفاصيل التي تتعلق بالبطاقة وهو الرقم الساخن بعد ذلك قم بالضغط على استمرار وتضيف رقم الجوال الخاص بك وسوف تصلك رسالة على الهاتف تقوم بإضافتها والضغط على استمرار وتقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك واسم المستخدم ثم تضيف البريد الإلكتروني، بعد ذلك رقم المرور كلمة المرور.

وتحدد المنطقه المتواجد فيها والحالة الاجتماعية واللغة، وحسابك على تويتر أو فيسبوك ثم تقوم بمراجعة جميع الشروط والاحكام وتضغط على موافق ثم انشاء حساب وسوف تظهر لك رسالة يكتب لك انشاء حسابك بنجاح وبالتالي، سوف تتمكن من تسجيل الدخول إلى الحساب بعد الانتهاء من هذه الخطوات.

تحويل الراجحي المالية

يقوم الراجحي معمل تحويلات مالية أو دولية في وقت سريع وسهل ويحدد لك نوع الخدمة ويساعد الأشخاص المغتربين حتى يمكنهم من أرسال الأموال إلى عائلتهم في الخارج ويوجد بعض الخيارات الهامة المقدمة لهؤلاء العملاء وهي كالآتي:

حساب في البنك المؤسسة من بنك إلى بنك.

عنوان المستفيد من الباب إلى الباب.

مستفيد دون حساب وذلك يكون من خلال البنك المراسل وسوف يرسل إليه كاش أون لاين.

يكون من خلال بنك غير ممثل عن طريق البنوك الممثلة في حالة وجود شريك ثالث.