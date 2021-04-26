التمويل العقاري مصرف الإنماء بدون رسوم وتأجيل أول قسط وبدون رسوم تقييم

التمويل العقاري مصرف الإنماء من اهم التمويلات التي اعلن عنها المصرف من ضمن عروضه التي اطلقها في شهر رمضان المبارك والتي اعلن عنها المصرف علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن المصرف حديثا عن التمويل الإضافي وكيفيه الحصول عليه و تمويل السيارة الذي يلبي جميه احتياجاتك لشراء سياره أحلامك وهذه التمويلات ضمن التمويلات الحديثة التي اطلقها المصرف، والآن سوف نقوم بشرح التمويل بكل مميزاته وكيفيه الحصول عليه بالتفصيل والخطوات من خلال هذه المقالة.

التمويل العقاري مصرف الإنماء

اعلن مصرف الإنماء عن التمويل والذي يقدم تحت منصة عقار الإنماء والذي يعرض خيارات متنوعه من العقارات المتميزة من فلل وشقق وأراضي ويعمل المصرف أيضا علي توفير الحلول التمويلية العقارية لهذه العقارات والتي تقدم بالتعاون مع وزاره الإسكان وصندوق التنمية العقارية بعد توفقها مع أحكام الوزارة والصندوق والتوافق أيضا مع الشريعة الإسلامية وضوابطها وأحكامها، كل ما عليك سوي التقدم بطلب إلي مصرف الإنماء للتمويل العقاري بدون رسوم أو رسوم تقييم، وقد خصص المصرف رقم خاص للاستفسارات وخدمه الرد عليكم 8001208008 والذي يمكن الاستفسار عن أي من التمويلات والعروض الأخري بالمصرف.

مميزات التمويل العقاري

اعلن المصرف عن المميزات الخاصة بالتمويل والتي سوف نقوم بعرضها عليكم بالتفصيل من خلال الأتي:

التمويل بدون رسوم إدارية.

بدون رسوم تقييم للعقار المراد.

إمكانية تأجيل أو قسط من الأقساط.

التمويل يصل للمستفيد من عمر 70 عام.

العروض ساريه من الآن وحتي 20 مايو 2021.

منصة إلكترونية خاصه لإدارة الطلبات.

توفير إمكانية البحث من خلال الخريطة.

صور تفصيليه للعقار.

حاسبه التمويل العقاري التقريبية.

إمكانية طلب العقار المراد الكترونيا.

كيفيه الحصول علي التمويل العقاري

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا والتي سوف نقوم بشرحها إليكم بالخطوات والتي يجب اتباعها لتقديم الطلب الكترونيا بنجاح وهي كالاتي: