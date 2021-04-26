- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الدفاع السعودية tajnid.mod.gov.sa للتقديم على الوظائف العسكرية للجنسين إلكترونياً في المقال التالي
رابط وزارة الدفاع السعودية، ألأداره العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع، بوابة القبول الموحد، أشهر كلمات البحث الآن من قبل ملايين الشباب والشباب في المملكة الحالمين بالالتحاق بالخدمة العسكرية، في أفرع القوات المسلحة المختلفة في جميع محافظات السعودية، بعد أن أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية بها، وحددت الوزارة ضوابط ومعايير يجب توافرها في الراغب في التقديم وحددت مواعيد فتح التسجيل وموعد الإغلاق، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل الوظائف، وطريقة التقديم لمن يرغب بالالتحاق بالخدمة العسكرية على الوظائف المعلن عنها “رقيب “جندي”.
رابط وزارة الدفاع السعودية الرسمي
أعلنت وزارة الدفاع أن التقديم على الوظائف والتخصصات المطلوبة، لمن تنطبق عليه الشروط عبر رابط بوابة القبول الموحد التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد، وفق المواعيد المحددة إلكترونياً فقط بسبب جائحة فيروس كورونا.
التخصصات المطلوبة لوظائف النساء بوزارة الدفاع
|الفرع
|المسمى الوظيفي للنساء والمنطقة والرتبة
|القوات البحرية الملكية السعودية
|مبرمج حاسب ألي منطقة الرياض رتبة “وكيل رقيب”
|القوات الجوية الملكية السعودية
|كاتب مشغل نهاية طرفية منطقة الرياض الرتبة “وكيل رقيب”
|القوات البحرية الملكية السعودية
|مبرمج حاسب ألي منطقة الجبيل رتبة “وكيل رقيب”
|القوات المسلحة السعودية
|مشغل حاسب ألي الرياض رتبة “رقيب”
رابط وزارة الدفاع السعودية ألية التقديم
- الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد.
- الدخول على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.
- تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بك.
- تسجيل كلمة السر “كلمة المرور”.
- تسجيل مؤهلاتك الدراسية والعلمية وتحديد الوظيفة التي ترغب التسجيل عليها.
- الموافقة على صحة البيانات المدونة وأـنها على مسئوليتك الشخصية.
- الضغط على زر تسجيل وحفظ البيانات.
الشروط العامة للتقديم على وظائف وزارة الدفاع
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذالك من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.
- يجب أن يتمتع المتقدم للوظيفة بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه بحكم مخل بالشرف والأمانة.
- يجب أن يكون حاصل على المؤهلات المحددة للوظائف وهي “الثانوية العامة، البكالوريوس، الدبلوم”.
- يجب أن يتناسب الوزن مع الطول وأن لا يقل الطول عن 160 سم.
- يجب أن يكون السن لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 40 عام.
- يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي جهة حكومية أو سبق له العمل في أي من المؤسسات العسكرية.
- يجب أن يجتاز كافة الاختبارات المقررة وكذالك أختبار المقابلة الشخصية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وزارة الدفاع السعودية tajnid.mod.gov.sa للتقديم على الوظائف العسكرية للجنسين إلكترونياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.