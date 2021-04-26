رابط وزارة الدفاع السعودية tajnid.mod.gov.sa للتقديم على الوظائف العسكرية للجنسين إلكترونياً

رابط وزارة الدفاع السعودية، ألأداره العامة للقبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع، بوابة القبول الموحد، أشهر كلمات البحث الآن من قبل ملايين الشباب والشباب في المملكة الحالمين بالالتحاق بالخدمة العسكرية، في أفرع القوات المسلحة المختلفة في جميع محافظات السعودية، بعد أن أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي على تويتر عن حاجتها لشغل وظائف عسكرية بها، وحددت الوزارة ضوابط ومعايير يجب توافرها في الراغب في التقديم وحددت مواعيد فتح التسجيل وموعد الإغلاق، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل الوظائف، وطريقة التقديم لمن يرغب بالالتحاق بالخدمة العسكرية على الوظائف المعلن عنها “رقيب “جندي”.

رابط وزارة الدفاع السعودية الرسمي

أعلنت وزارة الدفاع أن التقديم على الوظائف والتخصصات المطلوبة، لمن تنطبق عليه الشروط عبر رابط بوابة القبول الموحد التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد، وفق المواعيد المحددة إلكترونياً فقط بسبب جائحة فيروس كورونا.

التخصصات المطلوبة لوظائف النساء بوزارة الدفاع

الفرع المسمى الوظيفي للنساء والمنطقة والرتبة القوات البحرية الملكية السعودية مبرمج حاسب ألي منطقة الرياض رتبة “وكيل رقيب” القوات الجوية الملكية السعودية كاتب مشغل نهاية طرفية منطقة الرياض الرتبة “وكيل رقيب” القوات البحرية الملكية السعودية مبرمج حاسب ألي منطقة الجبيل رتبة “وكيل رقيب” القوات المسلحة السعودية مشغل حاسب ألي الرياض رتبة “رقيب”

رابط وزارة الدفاع السعودية ألية التقديم

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد. الدخول على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية. تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بك. تسجيل كلمة السر “كلمة المرور”. تسجيل مؤهلاتك الدراسية والعلمية وتحديد الوظيفة التي ترغب التسجيل عليها. الموافقة على صحة البيانات المدونة وأـنها على مسئوليتك الشخصية. الضغط على زر تسجيل وحفظ البيانات.

الشروط العامة للتقديم على وظائف وزارة الدفاع