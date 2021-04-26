طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية في 4 دقائق وكيفية استخدامها

ماين كرافت التعليمية في السعودية، لعبة ماين كرافت من أشهر الألعاب الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخراً، وقامت وزارة التربية والتعليم في السعودية بطرح مسابقة جديدة لجميع الطلاب في السعودية، هذه المسابقة أطلق عليها اسم مدرستي تبرمج، وذلك لأن هذه المسابقة تهدف إلى تعليم الطلاب للبرمجة ودراستها جيداً، وقامت الوزارة من أجل تشجيع الطلاب على الاشتراك في المسابقة بربط الاشتراك في المسابقة بالدخول على رابط لعبة ماين كرافت.

ماين كرافت التعليمية في السعودية

قامت وزارة التربية والتعليم في السعودية مؤخراً بإعلان أنه يوجد مسابقة جديدة خاصة بطلاب المدارس في جميع الفئات العمرية، هذه المسابقة اطلق عليها اسم مدرستي تبرمج، حيث أنه المعروف عن هذه المسابقة أنها تهدف إلى دراسة الطلاب لجميع مناهج البرمجة المختلفة باعتبار أنها لغة المستقبل، وأنها من العلوم التي يجب الاهتمام بها لمواكبة التقدم في العصر.

من أجل أن تقوم الوزارة بتشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه المسابقة ودراسة علوم البرمجة، قامت الوزارة بالربط بين الاشتراك في هذه المسابقة وبين رابط لعبة ماين كرافت التعليمية لذلك زاد اهتمام الطلاب بها، حيث أن لعبة ماين كرافت من الألعاب الإلكترونية المميزة التي يفضلها عدد كبير من الطلاب والطالبات لذلك كانت سبب في اشتراك الطلاب في هذه المسابقة.

الاشتراك في لعبة ماين كرافت التعليمية

وقع اختيار وزارة التربية والتعليم على لعبة ماين كرافت لأنها من الألعاب المميزة التي يشترك فيها أكثر من ١١٥ دولة، بالإضافة إلى أن عملية الاشتراك فيها سهلة وتتم من خلال الدخول على موقع اللعبة الإلكتروني فقط.