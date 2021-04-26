نتائج نظام نور برقم الهوية رابط رسمي اعرف نتيجتك الآن

نتائج نظام نور برقم الهوية، طرق الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية، قامت التربية والتعليم السعودية بتسهيل الأمر على أولياء الأمور أنه تم وضع نظام نور الذي من خلاله يتم معرفة نتائج اختبارات المراحل التعليمية، حيث تم وضع هذا النظام للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم معرفة تلك النتائج من خلال اتباع بعض الشروط والإجراءات التي يتبعها ولي الأمر أو الطالب لكي يتمكن من الحصول على نتيجة الاختبار.

نبذة عن نظام نور

نظام نور من الأنظمة الهامة الخاصة بالعملية التعليمية السعودية، تم إطلاقه من قبل التطورات التي حدثت في الفترات الأخيرة لتحويل كل منصات الخدمات الإلكترونية إلى التحويل الرقمي الإلكتروني، بعد ذلك تم إطلاق منصة مدرستي والهدف منها هو خدمة الطلاب واستمرار العملية التعليمية والتعليم عن بعد وهذا بسبب تفشي فيروس كورونا، وقامت الوزارة أيضًا بعمل بعض التطورات لهذه المنصات حتى يتم ربط كل العمليات التعليمية بقاعدة بيانات واحدة فقط، وهي أنها تقوم بعرض كل المعلومات التي سوف يحتاج إليها الطالب أو ولي الأمر أو المعلم.

استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية

حتى يتم متابعة العملية التعليمية لكل المراحل الدراسية قامت وزارة التربية والتعليم التأكيد على أهمية المتابعة التعليمية من خلال المدارس والمعلمين، وتقديم كل الإرشادات والتعليمات، حيث قامت الوزارة بتوضيح طريقة الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية سواء للطلاب أو ولي الأمر ويكون هذا من خلال الطرق التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور الإلكتروني.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول بحساب الطالب أو تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر.

يتم ملئ كل البيانات الموجودة أمامك ومنها اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة السر.

ثم اختيار التقارير من القائمة الجانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية لنظام نور.

اختيار خيار المدرسة.

اختيار الفصل الدراسي الثاني والضغط على كلمة عرض.

سوف يظهر أمامك الشهادة، ويمكنك أن تقوم بطباعتها وكشف الدرجات من خلال الصفحة التفصيلية.