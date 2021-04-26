نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل ولي الأمر في نظام نور ومعرفة النتيجة بكل سهولة في المقال التالي
خطوات معرفة النتائج من نظام نور، بعد الانتهاء من أداء الطلاب الامتحانات المخصصة لهم أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية، وهذا سوف يتاح لكل من أولياء الأمور والطلاب، وأنه سوف تعلن الوزارة عن الموعد التي سوف تظهر فيه النتائج على الموقع لكي يتمكنوا من الدخول ومعرفة النتائج.
تسجيل ولي الأمر في نظام نور
سوف يتمكن أولياء الأمور والطلبة والطالبات الذين يريدون معرفة نتائج أبنائهم أن تتم عملية التسجيل في نظام نور حتى يتمكنوا من معرفة النتائج، وهذا من خلال الطرق التالية:
- الضغط على الموقع الرسمي لنظام نور.
- كتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة له.
- كتابة كلمة المرور.
- ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول للمنصة.
الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية
سوف يتيح البرنامج لكل الطلاب أن يتمكنوا من التسجيل في نظام نور وهذا من خلال بعض الخطوات التي وضعتها الوزارة وهي كالأتي:
- الدخول إلى موقع نور التعليمي.
- الضغط على كلمة تسجيل الدخول إذا كان الطالب وولى الأمر لديه حساب مسبق في الموقع.
- الضغط على كلمة خيار تقارير.
- الضغط على كلمة تقارير الطلاب.
- النقر على إشعار نتيجة الطالب.
- يختار الطالب الفصل الدراسي الثاني.
- الضغط على كلمة بحث.
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