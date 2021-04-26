تسجيل ولي الأمر في نظام نور ومعرفة النتيجة بكل سهولة

خطوات معرفة النتائج من نظام نور، بعد الانتهاء من أداء الطلاب الامتحانات المخصصة لهم أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية، وهذا سوف يتاح لكل من أولياء الأمور والطلاب، وأنه سوف تعلن الوزارة عن الموعد التي سوف تظهر فيه النتائج على الموقع لكي يتمكنوا من الدخول ومعرفة النتائج.

تسجيل ولي الأمر في نظام نور

سوف يتمكن أولياء الأمور والطلبة والطالبات الذين يريدون معرفة نتائج أبنائهم أن تتم عملية التسجيل في نظام نور حتى يتمكنوا من معرفة النتائج، وهذا من خلال الطرق التالية:

الضغط على الموقع الرسمي لنظام نور.

كتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة له.

كتابة كلمة المرور.

ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول للمنصة.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

سوف يتيح البرنامج لكل الطلاب أن يتمكنوا من التسجيل في نظام نور وهذا من خلال بعض الخطوات التي وضعتها الوزارة وهي كالأتي: