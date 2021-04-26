حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء بالمملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات: “المدينة المنورة، ونجران”.

كما توقّع أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: “حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في القريات.