حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء بالمملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات: “المدينة المنورة، ونجران”.
كما توقّع أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: “حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في القريات.
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