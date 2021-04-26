بلادي – الرياض :
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم (الإثنين)، احترامها لقرارات القضاء السعودي، في المحاكمة التي أجرتها المملكة العام الماضي، وانتهت بسجن 8 متهمين في قضية مقـتل المواطن جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، وفقا لـ”رويترز”، إن المملكة أجرت محاكمات بقضية خاشقجي، واتخذت قرارًا تحترمه القيادة التركية.
وأشار إلى أن بلاده ستبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع المملكة، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة التركية: نحترم قرارات القضاء السعودي في قضية خاشقجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.