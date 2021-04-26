“شرطة الرياض” تُحدد هوية طفلين وقائد مركبة استولوا على محتويات صندوق مخصص لجمع الملبوسات

بلادي – الرياض :
تفاعلت شرطة منطقة الرياض، مع مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله استيلاء طفلين وقائد مركبة على محتويات أحد الصناديق المخصصة لجمع الملبوسات.
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية قائد المركبة وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، مخالف لنظام الإقامة في العقد الرابع من العمر.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهم، أقر بما نسب إليه مُستغلا طفليه في تنفيذ ذلك، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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