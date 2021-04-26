“المرور” يضبط فتاة آسيوية تقود بتهور ومخالفة للآداب العامة

بلادي – الرياض :

تمكّن رجال الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، من ضبط قائدة مركبة تحمل جنسية آسيوية، وذلك بعد ظهورها وهي تقود مركبتها بطريقة متهورة ومخالفة للآداب العامة.

وأكّدت الإدارة العامة للمرور بأنه تمت مباشرة الواقعة، حيث تمت إحالة قائدة المركبة المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور بحقها.

وجاء ذلك تفاعلاً من “المرور” مع شكوى أحد المواطنين، والذي كان قد رصد مقطعا متداولا نشرته الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.