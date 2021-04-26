خادم الحرمين يعزي الرئيس العراقي في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

بلادي – الرياض :
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس العراقي برهم صالح، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب.
وقال خادم الحرمين : “علمنا ببالغ الألم بنبأ حـادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة”.
وأضاف: “لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
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