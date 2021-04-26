ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 8.3 مليون جرعة

بلادي – الرياض :

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 8,382,175 جرعة، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 207 آلاف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

ودشنت الوزارة المرحلة الأولى لتلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.