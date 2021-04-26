الشيخ الفوزان يوضح حكم البدء بأخذ العلاج قبل الإفطار

بلادي – الرياض :

رد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، على سؤال حول حكم البدء بأخذ العلاج قبل الإفطار في رمضان.

وأوضح أن أخذ العلاج يكون بعد أن يحين موعد الإفطار، سواء كان ذلك قبل الإفطار أو بعده.

وأبان أن المهم هو تأجيل تناول الأدوية حتى غروب الشمس ومجيء الليل أو لحين سماع صوت المؤذن.