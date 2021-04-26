بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، إغلاق 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يوماً بلغ 862 مسجداً، موضحة أنه تم فتح 801 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وكانت الوزارة أغلقت أمس (الأحد)، 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق بعد ثبوت إصابة 22 حالة بفيروس كورونا بين المصلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية” تُغلق 39 مسجداً في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة كورونا بين المصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.