“الشؤون الإسلامية” تُغلق 39 مسجداً في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة كورونا بين المصلين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، إغلاق 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق، بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يوماً بلغ 862 مسجداً، موضحة أنه تم فتح 801 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وكانت الوزارة أغلقت أمس (الأحد)، 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق بعد ثبوت إصابة 22 حالة بفيروس كورونا بين المصلين.