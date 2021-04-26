طريقة تسجيل العنوان الوطني الموحد 1442 والتحقق من العنوان الوطني برقم الهوية

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عمر شويل - جدة تسجيل العنوان الوطني الموحد 1442، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن طريقة تسجيل العنوان الوطني، والعنوان الوطني الموحد يجب على كل مواطن ومقيم يريد الدخول في عالم التجارة الإلكترونية أو في العمل التسجيل بها، تابع معنا في موقعكم المتميز دائما لتتعرف على طريقة تسجيل العنوان الوطني الموحد للأفراد، والتحقق من العنوان الوطني، فتابعوا معنا.

ما هو العنوان الوطني الموحد

العنوان الوطني الموحد هو عبارة عن خدمة من خدمات البريد السعودي، والتي تم إطلاقها عام 1434 هجريا أي عام 2012 ميلاديا، وهو نظام رسمي للعنونة في السعودية، وتسعى الحكومة السعودية إلى توسيع النطاق الخاص بها، والتي ستساعد في عملية التحول الرقمي بالنسبة للمعاملات الإلكترونية وهو من أهداف رؤية 2030.

ويشمل العنوان الوطني السعودي كل المناطق بالمملكة من المدن والقرى، ويساعد العنوان الوطني الموحد في معرفة أماكن المباني والمنشآت الخاصة أو الحكومية، وهذا لتسهيل عملية التوصيل إليها، ويسهل العنوان الوطني الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتسوق إلكترونيا والعديد من الخدمات الأخرى.

تسجيل العنوان الوطني الموحد

ويمكنك تسجيل العنوان الوطني بكل سهولة للأفراد من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبريد السعودي، ويمكنك التسجيل بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى الرابط الرسمي للتسجيل من هنا register.address.gov.sa.

اضغط على تسجيل الأفراد للمواطنين والمقيمين.

اضغط على تسجيل جديد للمواطنين والمقيمين.

سيظهر لك الشروط والأحكام، اقرأها بعناية ثم اضغط على أوافق على الشروط والأحكام، وأقر بصحة البيانات أعلاه.

اضغط على تسجيل الأفراد.

قم باختيار المنطقة.

اختر المدينة.

اختر الحي.

اكتب رقم المبني في خانة رقم المبني والمكون من 4 أرقام.

قم بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك، والمعلومات الخاصة بالعقار.

طباعة اثبات العنوان الوطني

لطباعة اثبات العنوان الوطني بكل سهولة لأي جهة قامت بطلب إثبات العنوان الوطني الخاص بك،قم بالخطوات التالية:

اذهب إلى رابط موقع البريد السعودي my.sp.com.sa.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وادخال رمز التحقق.

في حالة عدم امتلاكك حساب بالأساس اضغط على إنشاء حساب جديد.

اضغط على أفراد أو قطاع الأعمال، وهذا حسب نوع الحساب الذي تريد إنشاءه.

قم بملئ البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب.

بعد إنشاء الحساب سجل الدخول.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى الجوال الخاص بك، قم بإدخاله في خانة رمز التحقق واضغط على متابعة.

ستذهب إلى صفحة بيانات العنوان الوطني.

انزل إلى الأسفل واضغط على طباعة إثبات العنوان الوطني.

هذا كان مقالنا عن التسجيل في العنوان الوطني الموحد للأفراد والتحقق من العنوان الوطني، لتتعرف على شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع اضغط على الرابط شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع 1442، تابعوا معنا في موقعكم ثقفني لتتعرفوا على كل جديد.