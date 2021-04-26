نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات حساب المواطن ٢٠٢١ بالخطوات والصور وموعد صرف شهر ابريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن هو خدمة إلكترونية أطلقتها الحكومة السعودية في ٢٠١٧ بهدف تركيز الدعم ووصوله إلى مستحقيه، ومحاولة تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض ورفع كفاءة الدعم الحكومي وتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك، فلقد قامت الحكومة السعودية بإقرار برنامج حساب المواطن كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق دعم الفئات المستحقة بحوالات نقدية مباشرة، لترشيد استهلاك الموارد وبالتالي استدامتها للأجيال المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين.

التسجيل في حساب المواطن واستكمال البيانات:

يتم التسجيل من خلال اتباع بضعة خطوات التي من خلالها يحولك النظام لتغيير الرقم السري ويعتر هذا الاختيار إلزامي وبعدها تقوم باستكمال البيانات كما يلي،

الدخول إلى الرابط الرسمي لحساب المواطن. ثم قم بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد”. ثم قم بملء البيانات المطلوبة وهي؛ (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال/، رمز التحقق). بعدها قم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

سوف تصلك رسالة عبر رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله في البانات تتضمن الرقم السري.

بعدها تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام كلمة السر المرسلة إليك ورقم الهوية ورمز التحقق ثم الضغط على أيقونة “دخول”.

بعدها سوف تظهر أمامك نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور الحالية، ثم أكتب كلمة المرور الجديد وأكدها.

اضغط أيقونة “تغيير” أو إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل، ويفضل تغيرها برقم خاص يسهل عليك تذكره ويفضل أيضاً أن يكون مكون من أرقام وحروف.

ثانياً ننتقل إلى خطوة استكمال البيانات:

بحيث تظهر أمامك صفحة تحتوي على أربع نوافذ وهم (تعبئة أو استكمال الطلب، مُلخص معلومات المُستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).

قم بالدخول إلى الاختيار الأول “تعبئة أو استكمال الطلب” ويتم استكمال البيانات من خلال سبعة مراحل وهم كالتالي؛

مرحلة إدخال البيانات العامة وهي “الحالة الاجتماعية، الحالة الصحية، حالة القدرة على العمل، المستوى التعليمي” ثم اضغط “التالي”. مرحلة تعبئة بيانات العنوان الخاص بك وحالة المسكن. مرحلة تعبئة بيانات التابعين عن طريق الإجابة على الأسئلة بـ نعم أو لا، ثم تعبئة البيانات الخاصة إن وجد تابعين. ثم تأتي مرحلة إدخال البيانات الخاصة بالدخل بشكل سليم، بالإضافة إلى دخل التابعين إن وجدوا. مرحلة إدخال البيانات الخاصة بالعقارات التي تملكها إن وجد. المرحلة قبل الأخيرة والأهم هي مرحلة تسجيل رقم “الأيبان” الخاص بحسابك البنكي والذي يتم إرسال دفعات حساب المواطن إليه والتأكد عليه. وهنا تأتي المرحلة الأخيرة وهي مراجعة الطلب كاملاً والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، ثم النقر على مربع الإقرار والتعهد لحفظ البيانات.

ويفضل الضغط على حفظ بعد إدخال بيانات كل مرجلة قبل الضغط على التالي.

ميعاد صرف حوالات حساب المواطن في يناير ٢٠٢١:

يتم صرف حوالات حساب المواطن بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢١ ميلادي والمقابل 26 من جماد الأول ١٤٤٢ في التاريخ الهجري.

ميعاد صرف حوالات شهر مارس ٢٠٢١:

مع بداية الشهر الجديد يسعى الكثيرين إلى معرفة موعد صرف حوالات المواطن في شهر مارس وما يقابله في التاريخ الهجري، حيث يمثل مصدر الدخل الأساسي لبعض المواطنين السعوديين في تلبية إحتياجاتهم الضرورية ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم موعد صرفه وهو يوم 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442 هجرية.

موعد صرف حوالات حساب المواطن في ابريل ٢٠٢١:

يمثل موعد صرف حوالات حساب المواطن كل شهر ترند سعودي بسبب أهمية هذه الحوالات للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه الخدمة التي تمثل مصدر دخل أساسي للبعض في تلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية ولذلك فإننا نحرص من خلال موقع ثقفني على تقديم مواعيد الصرف بصفة دورية أمن يهمه الأمر وميعاد الصرف لشهر أبريل هو، ١٠ أبريل ٢٠٢١ الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هجرية.

معلومات إضافية تهمك:

والجدير بالذكر أن حساب المواطن قد فتح باب تقديم الإعتراضات على الدفعة 41 يوم 15 من الشهر الجاري، وقد سبق وأوضحنا طريقة التقديم على إعتراضات تحصيل الدفعات.

كما أوضحت إدارة حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل تويتر يوم امس الموافق 25 ابريل 2021 أنه تم منح مدة 15 يوم لتعديل البيانات المضافة على البرنامج كحد أقصى في حالة حدوث أي تغيير.