شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية وطريقة التسجيل في بوابة القبول الموحد

شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية وخطوات التسجيل فيها، فأن وزارة الدفاع وضعت شروط للتسجيل في الخدمة العسكرية في أي مجال من مجالاتها، هناك العديد من الراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية، فإن الوزارة أعلنت عن بدء أستقبال طلبات تقديم المواطنين عبر بوابة القبول في الخدمة العسكرية وزارة الدفاع، فمنذ فتح بوابة التسجيل وجدنا العديد من المواطنين يبحثون عن تفاصيل التقدم للتجنيد في الخدمة العسكرية، ويمكنكم متابعة التفاصيل من خلال موقع ثقفني الإلكتروني.

فتح بوابة التسجل بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع عن بدء أستقبال طلبات الالتحاق بالتجنيد في الخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية حسب موعد القبول بالخدمة العسكرية، حيث أن بداية التسجيل كان يوم الأحد الموافق هجريا 13 من رمضان 1442 وهذا يوافق 25 من شهر أبريل ميلاديا، وذكرت أن التجنيد مفتوح بداية من رتبة رقيب إلي رتبة جندي، وأيضا ذكرت أن التسجيل مفتوح لجميع المواطنين السعوديين سواء رجال أو نساء في المملكة العربية السعودية.

شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية

يبحث العديد عن كل ما يتعلق بتفاصيل التجنيد فيمكن للمواطنين معرفة تعريفات الخاصة بنظام خدمة الأفراد من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وهناك عدة شروط أكدت وزارة الدفاع علي توافرها يكل المواطنين المتقدمين سواء رجال أو نساء، وللحصول علي فرصة القبول بوظيفة التجند في الخدمة العسكرية يجب توافر التالي:

يكون المتقدم من حاملين الجنسية السعودية.

لابد من توافر شهادة حسن سير وسلوك ولم يسبق أتهامه في أي جريمة إلا لو قام برد أعتبار.

لا يجب أن يكون عامل في أي قطاع حكومي.

أن يكون لائق طبيا ويكون طوله ووزنه مناسب.

سن المتقدم يجب ألا يقل عن سبعة عشر عاما وألا يزيد عن سن الأربعون.

يتجاوز المتقدم كافة الاختبارات المطلوبة.

خطوات التسجيل في بوابة القبول

يوجد الكثير من الراغبين في التسجيل بالتجنيد في الخدمة العسكرية لذلك لابد من اتباع جميع الخطوات المطلوبة للتقديم بالوظائف، فالخطوات المتبعة تكون كالتالي: