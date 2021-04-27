نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442 والأوراق المطلوبة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442 ، قروض المتقاعدين حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف التي تعطي تسهل قروض للمتقاعدين وهذه من القضايا المهمة التي تهم الكثير من المواطنين السعوديين، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأشهر البنوك السعودية ويحرص على تزويد عملائه بالخدمات المصرفية المختلفة، من أجل تلبية احتياجاتهم والحصول على المستندات المطلوبة لمتطلباتهم المالية، دعونا نفهم شروط قرض مصرف الراجحي للمتقاعدين معًا من خلال هذه المقالة.

قروض المتقاعدين من بنك الراجحي 1442

لطالما يسعى ويلتزم مصرف الراجحي بتزويد العملاء بأفضل الخدمات، لأنه يزود العملاء بشكل مباشر بخدمات شخصية مما يتيح لهم السهولة في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان لعرض الحسابات وإجراء جميع العمليات المصرفية خلال بنك الراجحي، وذلك بخلاف القدرة على دفع الفواتير ومدفوعات بطاقات الائتمان أو تحويل الأموال أو المشاركة في أعمال الاكتتاب وأيضا إعفاء بنك الراجحي.

كما يوفر خدمة عملاء متواصلة على مدار اليوم حتى يتمكن العملاء من الاستفسار عن كل ما يواجهونه والتركيز على المعاملات المصرفية.

أنواع قروض المتقاعدين من بنك الراجحي

يحدد مصرف الراجحي مجموعة من الشروط بناءً على تحديد نوع القرض الذي يجب منحه للمتقاعدين بعد فتح حساب في بنك الراجحي، وهذه الشروط هي كما يلي:

عند سداد الدفعة النهائية، يجب ألا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عامًا.

تكلفة التمويل 12٪.

مدة التمويل 60 شهر.

دفع قسط 900 ريال شهريًا

الرسوم الإدارية هي 500 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الراجحي للمتقاعدين

هذه مجموعة من المستندات والأوراق اللازمة لمصرف الراجحي لتقديم قروض للمتقاعدين، وهذه المستندات هي كما يلي: