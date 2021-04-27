موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم فيها

يبحث الكثير من مواطنى المملكة العربية السعودية ومن هم تحت خط الفقر فى الفترة الحالية عن موعد صرف المقطوعة وكيفية التسجيل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للحصول على المساعدة المالية التى أعلنت الوزارة عن صرفها لبعض هذه الفئات تحت شروط معينة، وتعتبر المساعدة المقطوعة مساعدة مالية كبيرة يتم صرفها فى ميعاد معين كل عام وهذا الموعد تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حيث هى الراعى الرسمى والجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد موعد استلامها من البنوك السعودية المخصصة لها وأيضاً هى الجهة المسؤولة عن تحديد ووضع الشروط الواجب انطباقها على المواطنين المتقدمين للحصول على منحة المساعدة المقطوعة، ويترواح المبلغ المقدم للمساعدة بين كل أسرة متقدمة وأخرى وذلك حسب الظروف المادية والدخل الشهرى لكل أسرة وكل هذا تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ولذلك تابعونا فى مقالنا اليوم سنوضح لكم كل ماهو مبهم عن المساعدة المقطوعة وكيفية الحصول عليها.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم الشروط التى تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لقبول مواطنى المملكة العربية السعودية للحصول على الدعم المادى المقدم من المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:

أن تكون الأسرة أو الفرد المتقدم سعودى الجنسية.

لا يجب أن يمتلك المتقدم حيازة أو سجل تجارى.

لا يقل رب الأسرة المتقدم أو الفرد عن 35عام .

لا يملك دخل شهرى أكثر من الحد المقرر وهو 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المقطوعة

يتم وضع كافة الشروط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وبموافقة من الحكومة السعودية حتى يتمكنوا من منح هذه المساعدة المقطوعة إلى أكبر قدر من الأسر التى تحتاج إلى دخل إضافى لتتمكن من أن تحيا حياة كريمة فى وسط كل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، ونود أن نعلمكم أنه حتى هذه اللحظة لم تحدد الوزارة موعد نزول المقطوعة.