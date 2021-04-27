نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فهد للبترول تسجيل بنات موعد وشروط القبول والتسجيل في الجامعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة جامعة الملك فهد للبترول تسجيل بنات يبدأ لأول مرة استقبال الطالبات للدراسة بعد إعلان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح باب التقديم للطالبات الراغبات في دراسة البكالوريوس، وأعلنت الجامعة اليوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١ عن فتح باب التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طالبات بداية من ١٣ إلى ١٨ يونيو القادم، وتعتمد الأفضلية على نتيجة اختبارات القدرات العامة في قياس ونتيجة الثانوية العامة، على أن يختار الطلبة التخصص باعتباره جزء من القبول، على أن تنظم الجامعة محاضرات تعريفية بالتخصصات المتاحة.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لأول مرة في تاريخها قبول التحاق الطالبات مرحلة الدراسات العليا يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، وتم قبول 100 طالبة من بين 600 متقدمة، وذلك في التخصصات المعلنة، وهي؛ تخصصات الرياضيات، علوم الحاسب، علوم الإدارة.
وتم قبول الطالبات بعد اجتياز شروط القبول في أنظمة الدراسات العليا، وذلك وفقا للقرار الصادر في 22 مايو 2018 بقبول الطالبات في برامج الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات النوعية.
شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- تعتمد معايير القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات على ٣ معايير أساسية، وهي؛ اختبار التحصيلي، اختبار القدرات العامة، نتيجة الثانوية العامة.
- وذلك من خلال احتساب النسبة المئوية الموزونة والدرجة المركبة، والتي يتم بموجبها القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات.
- يتم قبول الطالبات الحالات على أعلى الدرجات وفقا لما تحدده الجامعة، على أن يتم تحديد النسب الموزونة لاحقا، بينما تحتسب النسبة المركبة المعتمدة ٩١%.
شروط قبول جامعة الملك فهد للبترول طالبات
- أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة، أو الثانوية بنظام المقررات، أو المنهج العالمي علوم طبيعية.
- إجراء اختبارات القدرات العامة للتخصص العلمي.
- أن يكون اختبار التحصيلي في نفس عام القبول أو العام السابق له.
- ألا يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو كليات المجتمع التابع للجامعة.
تسجيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
يتم التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك عند فتح باب التسجيل والقبول كالتالي:
- تعبئة الطلب الخاص بالالتحاق بالجامعة عبر رابط الموقع الإلكتروني.
- تقديم الطلب يكون إلكترونيا فقط.
- إدخال البيانات الأساسية للطالبة وهي:
- بطاقة الهوية الوطنية.
- الإقامة ورقم الجوال.
- رقم جوال ولي الأمر.
- البريد الإلكتروني للطالب.
- يجب التأكيد برغبة الالتحاق من خلال تعبئة البيانات، ورفع مستندات الطالب المطلوبة على حساب بوابة القبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الملك فهد للبترول تسجيل بنات موعد وشروط القبول والتسجيل في الجامعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.