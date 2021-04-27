نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فهد للبترول تسجيل بنات موعد وشروط القبول والتسجيل في الجامعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك فهد للبترول تسجيل بنات يبدأ لأول مرة استقبال الطالبات للدراسة بعد إعلان جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فتح باب التقديم للطالبات الراغبات في دراسة البكالوريوس، وأعلنت الجامعة اليوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١ عن فتح باب التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طالبات بداية من ١٣ إلى ١٨ يونيو القادم، وتعتمد الأفضلية على نتيجة اختبارات القدرات العامة في قياس ونتيجة الثانوية العامة، على أن يختار الطلبة التخصص باعتباره جزء من القبول، على أن تنظم الجامعة محاضرات تعريفية بالتخصصات المتاحة.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لأول مرة في تاريخها قبول التحاق الطالبات مرحلة الدراسات العليا يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، وتم قبول 100 طالبة من بين 600 متقدمة، وذلك في التخصصات المعلنة، وهي؛ تخصصات الرياضيات، علوم الحاسب، علوم الإدارة.

وتم قبول الطالبات بعد اجتياز شروط القبول في أنظمة الدراسات العليا، وذلك وفقا للقرار الصادر في 22 مايو 2018 بقبول الطالبات في برامج الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات النوعية.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تعتمد معايير القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات على ٣ معايير أساسية، وهي؛ اختبار التحصيلي، اختبار القدرات العامة، نتيجة الثانوية العامة.

وذلك من خلال احتساب النسبة المئوية الموزونة والدرجة المركبة، والتي يتم بموجبها القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنات.

يتم قبول الطالبات الحالات على أعلى الدرجات وفقا لما تحدده الجامعة، على أن يتم تحديد النسب الموزونة لاحقا، بينما تحتسب النسبة المركبة المعتمدة ٩١%.

شروط قبول جامعة الملك فهد للبترول طالبات

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة، أو الثانوية بنظام المقررات، أو المنهج العالمي علوم طبيعية. إجراء اختبارات القدرات العامة للتخصص العلمي. أن يكون اختبار التحصيلي في نفس عام القبول أو العام السابق له. ألا يسبق للطالب الدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو كليات المجتمع التابع للجامعة.

تسجيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يتم التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك عند فتح باب التسجيل والقبول كالتالي: