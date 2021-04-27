بوابة التجنيد الموحد 1442 – رابط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال 2021 لحملة الثانوي فما فوق

تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال 2021 من عمليات البحث المهمة لجميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية؛ من أجل الالتحاق بوزارة الدفاع السعودية؛ بعدما كشفت عن فتح باب القبول والتسجيل للحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة والتخصصات المطلوبة؛ كي يتم التعيين في أفرع القوات المسلحة السعودية بمختلف مناطق المملكة.

تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال 2021

أعلنت وزارة الدفاع السعودية؛ من خلال موقعها الإلكتروني “التجنيد الموحد”، عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال والنساء للعام الحالي 1442 هجرياً للوظائف العسكرية المختلفة، من أجل التعيين في مختلف أفرع القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع وهي كالتالي:

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوة الصواريخ الاستراتيجية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

قيادة القوات المشتركة.

شروط تقديم وزارة الدفاع 1442

أعلنت وزارة الدفاع السعودية؛ عن شروط التقديم للرجال والنساء والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة، سعودي الجنسية فقط لاغير، واستثنى من ذلك القرار الناشئين مع الوالدين أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، كما يجب ألا يكون محكوم عليه في أي من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون السعودي.

أن لا يقل المتقدم عن 18 عاماً بالنسبة للرجال، وألا يقل عن 21 سنة بالنسبة للنساء.

يجب ألا يكون الشخص المتقدم موظف في أي من الجهات في القطاع العام والخاص.

توفر المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها في وزارة الدفاع.

ألا يكون متزوج من غير سعودي أو سعودي.

يشترط ألا يقل طول الرجال المتقدمين عن 160 سم، وألا يقل عن 155 سم بالنسبة للنساء.

اجتياز كافة اختبارات القبول المحددة من قبل الوزارة.

رابط تقديم وزارة الدفاع للنساء والرجال 2021

أوضحت وزارة الدفاع السعودية؛ أن التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء، متاح اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1442/09/13هـ الموافق 2021/04/25م، وسوف ينتهي التقديم على الوظائف العسكرية وم الخميس بتاريخ 1442/09/17هـ الموافق 2021/04/29م، حيث يمكن التقديم من خلال بوابة التجنيد الموحد

ودعت وزارة الدفاع جميع المتقدمين والمتقدمات، إلى ضرورة تعبئة كافة المعلومات المطلوبة بشكل دقيق من أجل الموافقة على القبول من قبل الوزارة.