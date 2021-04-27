نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التجنيد الموحد لوظائف عسكرية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي للرجال والنساء وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط المعلنة من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن الناجحين في الالتحاق في تلك الوظائف سيتم إلحاقهم للعمل في مختلف قطاعات وزارة الدفاع والتي تشمل قطاعات القوات المسلحة، القوات البرية الملكية، القوات الجوية الملكية، القوات البحرية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع بأن يمكن للراغبين في التقدم على الوظائف من رتبة رقيب إلى رتبة جندي تسجيل بياناته عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/1442 مع ضرورة مراعاة التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل حفظها على البوابة، على أنه يجب أن تتوافر في المتقدم أو المتقدمة لشغل تلك الوظائف مجموعة من الشروط كأية وظيفة عسكرية تتطلب شروطاً معينه وهذه الشروط هي:-

أولا:- بالنسبة للرجال:-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويستثني من نشأ مع والديه بالخارج أثناء خدمتهم للمملكة.

2- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك وغير مدان بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن الحد الأقصى لشغل الوظيفة المتقدم لها.

4- ألا يكون موظفاً في أية جهة حكومية.

5- أن يكون لديه المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- أن يكون حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم لها.

7- لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

8- اجتياز اختبارات القبول بما في ذلك المقابلة الشخصية واللياقة البدنية واختبار التخصص.

9- الحد الأدنى للطول 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

10- أن يكون المتقدم لائق طبياً للخدمة العسكرية.

11- أن يجتاز المتقدم جميع اجراءات اختبارات القبول.

ثانياً:- بالنسبة للنساء:-

1- أن تكون سعودية الأصل والمنشأ وتستثني من نشأت مع والديها أثناء خدمتهم للمملكة في الخارج.

2- أن تكون حسنة السير والسمعة والسلوك وغير محكوم عليها بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها.

3- ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

4- السن لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

5- أن يتناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى للطول 155سم.

6- المؤهل العلمي للمتقدم لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

7- أن يحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

8- أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية واختبارات القبول.