التجنيد بوزارة الدفاع مع رابط التجنيد بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية والتي تتمثل في الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، بالإعلان عن القبول والتجنيد في الوظائف العسكرية للرجال والنساء للإلتحاق بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، وفروعها من قوات برية، وقوات بحرية، وقوات جوية، وقوات الدفاع الجوي المدني وغيرهم من الفروع الخاصة بالقوات المسلحة بالمملكة، تبدأ من رتبة جندي وتنتهي برتبة رقيب.

شروط التقديم للرجال بوزارة الدفاع:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لايقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عامًا.

وأن لا يكون المتقدم موظف في أي جهة حكومية.

حصول الفرد المتقدم على المؤهلات العلمية المطلوبة للتوظيف.

يجب أن لا يكون الفرد متزوج من غير سعودية

يجب على المتقدم أنه لم يسبق له الإلتحاق بالخدمة العسكرية من قبل، وأن لا يكون تم فصله من أي قطاع عسكري، ويجب أن يجتاز إختبار اللياقة البدنية، واختبار المقابلة الشخصية، واختبار التخصص.

على المتقدم أن يتناسب طوله مع وزنه والحد الأدنى الطول هو 160 سم.

يجب على الفرد أن يكون لائقاً طبياً.

كما يجب أيضاً اجتياز جميع الإختبارات وإجراءات القبول تبعاً للشروط المطلوبة.

شروط التقديم للنساء بوزارة الدفاع:

يجب على المتقدمة أن تكن سعودية الأصل والنشأة.

كما يجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك وأن لا تكون قم تم الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويجب أيضاً أن لا يقل السن عن واحد وعشرين عاماً.

يجب على المتقدمة أن تكون لائقة طبية.

لم يسبق لها أن تكون موظفة في أي جهة حكومية من قبل.

على المتقدمة أن يكون المؤهل العلمي لها مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يقل المؤهل عن ذلك.

على المتقدمة أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

يجب عليها أن لاتكون متزوجة من غير سعودي.

على المتقدمة أن يتناسب طولها مع وزنها والحد الأدنى الطول 155 سم.

أن تقوم المتقدمة باجتياز المقابلة الشخصية.

رابط وميعاد التقديم لوزارة الدفاع:

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم للتوظيف للوزارة سيكون متاحا من يوم الأحد الموافق 25 / 4 / 2021م، لكل المتقدمين للتسجيل الدخول على رابط القبول للتجنيد الموحد التابع لوزارة الدفاع بالمملكة.