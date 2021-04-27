نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر بطريقة إلكترونية سريعة في المقال التالي
نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر، حيث وضحت منصة أبشر من خلال حسابها الرسمي علي تويتر، أنه يمكن لجميع الأفراد القيام بنقل خدمات العمالة المنزلية بشكل إلكتروني سريع من خلال تنفيذ خطوات إلكترونية سريعة، ويتم ذلك النقل من خلال الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني، وهو الموقع الذي الذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية لجميع للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتساءل العديد من المواطنين ممن لديهم عمالة منزلية عن الطريقة الصحيحة لنقل بيانات وخدمات العمالة المنزلية بنظام إلكتروني دون الذهاب الي المقر التابع لأبشر، مما دعي موقع أبشر الي الكشف عن الطريقة الخاصة لنقل خدمات العمالة المنزلية عبر موقع أبشر.
نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر 1442
أكد موقع أبشر أن هناك عدد من الخطوات التي يجب تنفيذها فيما يخص العمالة المنزلية ونقل الخدمات، وفيما يلي خطوات نقل الخدمات:
- يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني وهو موقع أبشر.
- يجب الذهاب الي قسم الخدمات من خلال تبويب العمالة الظاهر بقسم الخدمات.
- ثم يتم اختيار خدمة نقل العمالة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية.
- ثم يقوم كل فرد بملي نموذج البيانات الموضح والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- والخطوة الأخيرة هي الضغط علي إرسال الطلب.
شروط عامة لنقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر
تعتبر خدمات أبشر من أكثر الخدمات التي يتم استخدامها من قبل جميع المواطنين، ولكن لكل خدمة هناك بعض الشروط، ومن شروط خدمة نقل العمالة المنزلية:
- عدم السماح ألا يقوم صاحب العمل بنقل خدمات العمالة المنزلية لأربعة أفراد أو أكثر.
- لا يتم الموافقة علي نقل خدمات العمالة إلا بعد تحصيل رسوم المخالفات المرورية الخاصة بصاحب العمل.
- لا يتم الموافقة علي نقل خدمات العمالة المنزلية في حالة عدم تطابق الحالة الاجتماعية للأنثي سواء كان ذلك للمطلقة أو الأرملة.
- يجب أن يقم صاحب العمل بدفع جميع رسوم نقل الخدمات.
- الحد الأدنى لصلاحية الإقامة هو 15 يوم من أجل نقل خدمات العمالة المنزلية.
- لا يتم الموافقة علي نقل خدمات عمالة منزلية “ذكر” ليس لديه عدد أفراد أسرة مسجلين.
- لا يتم الموافقة علي نقل خدمات عمالة منزلية لعامل قام بنقل كفالته أكثر من 4 مرات من قبل.
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