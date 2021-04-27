خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر بوابة ابشر الإلكترونية

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية من الخدمات الموضوعة حديثا التي تم استحدثها في أدارة المرور التابعة إلي وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث تسعي كافة الوزارات في المملكة والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى مواكبة خطة التطوير الشاملة التي تنتهجها الحكومة السعودية في تطوير كافة القطاعات الحيوية للدولة وجعلها اكثر تقدما وتعمل بشكل إلكتروني، وبتالي يعود هذا التطور بنفع علي المواطن في المقام الأول وفي المقام الثاني تكون الحكومة السعودية قفزت خطوة اخري نحو التطور المطلوب تحقيقه في رؤية المملكة 2030 التي تحظي بدعم مباشر من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي اعهد السعودي.

ومن المعروف أن بوابة ابشر الإلكترونية تجمع جل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية سواء للمواطن السعودي أو الوافد المقيم علي الأراضي السعودية ومن بين هذه الخدمات علي سبيل المثال الاستعلام عن المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات التي تخدم المواطن والمقيم في قطاع المرور في المملكة بشكل مباشر، أما اليوم سوف نشرح لكم خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية والتي تم التأكيد من قبل المرور السعودي علي أن رخصة القيادة الرقمية تمكن صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية عبر تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها لرجل المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة.

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر ابشر

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام الإدارة العامة للمرور، النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة الرقمية، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”، وتعتبر منصة ابشر هي البوابة الرئسية لأكثر من 270 خدمة تقدم للمواطن والمقيم من خلالها مثل خدمة تعديل المؤهل الدارسي، وشرحت وزارة الداخلية السعودية كافة الخطوات الخاصة بتفعيل رخصة القيادة الرقمية ونشرة أدارة المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهذه الخطوات هي: