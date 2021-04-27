الموعد الرسمي لصرف المساعدات المقطوعة 1442 هـ في المملكة

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 يبحث العديد من مستفيدي المساعدات المقطوعة عن موعد صرف المساعدات المقطوعة خاصة بعد دخول شهر رمضان المبارك، ورغبة رب الأسرة في شراء ما يلزم أبنائه من طعام وشراب، وكانت الجهات المسؤولة عن المساعدات المقطوعة قد أعلنت عن صرف دفعة جديدة لأصحاب الدخل المنخفض، وتعد المساعدات المقطوعة إحدى صور الدعم المقدم من وزارة التنمية والموارد البشرية بعد التقديم عليها واستيفاء الشروط اللازمة.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442

يستفيد آلاف المواطنين ذوي الدخل المنخفض في المملكة من المساعدات المقطوعة التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية لهم وفقاً لأوامر ملكية، لذا ينتظر هؤلاء الأفراد الموعد المحدد للصرف، ولكن الوزارة لم تعلن بعد موعد الصرف، ولكن سيتم التواصل مع المستحقين عبر رسائل نصية بالتوجه إلى ماكينات الصرف الآلي من أجل صرف المساعدة الخاصة بهم. الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة يترقب العديد من المواطنين صرف المساعدات المقطوعة لهم خلال شهر رمضان، وذلك لشراء المستلزمات الخاصة بهم، لذا يمكنهم الاستعلام عن موعد الصرف باتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة التنمية والموارد البشرية.

اختيار خدمة الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة.

كتابة رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، وكذلك رمز التحقق.

الضغط على استعلام.

شروط صرف المساعدات المقطوعة

وضعت وزارة التنمية والموارد البشرية عدة شروط للحصول على المساعدات المقطوعة، أهمها: