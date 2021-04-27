ما هو موعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج الليوان 2021 روتانا خليجية

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عمر شويل - جدة ما هو موعد لقاء ولي العهد في برنامج الليوان، يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة بالسعودية عن موعد ظهور سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في البرنامج التليفزيوني الشهير الليوان 2021، وهو يعتبر واحدا من أكثر البرامج متابعة بالسعودية في شهر رمضان الكريم، ويناقش العديد من القضايا التي تهم المواطن السعودي وهذا عن طريق استضافة العديد من الشخصيات العامة وصناع القرار بالمملكة.

ما هو برنامج الليوان

برنامج الليوان هو برنامج سعودي يقدمه لكم الإعلامي عبدالله المديفر، وقد بدأ عرض البرنامج لأول مرة شهر رمضان 2019 منذ حوالي سنتين، وقد حاز على إعجاب الكثير من الأشخاص بالسعودية، حيث تقوم فكرة البرنامج على مناقشة القضايا بالسعودية من خلال استضافة شخص من الشخصيات العامة ومن صناع القرار بالسعودية ومناقشتهم في تلك القضايا.

وقد قام الإعلامي عبدالله المديفر بالإعلان عبر حسابه الرسمي على التويتر عن استضافة الأمير محمد بن سلمان في برنامجه يوم الثلاثاء الموافق 27 إبريل 2021، عبر برنامج الليوان 2021، حيث قال:\

أتشرف بدعوتكم لمشاهدة اللقاء الخاص مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء الساعة ١١ مساء..

وتفاعل العديد من الأشخاص مع هذه التغريدة ويتسائلون عن موعد البرنامج والقناة التي ستنقل هذا اللقاء المنتظر، وقد قام المذيع بتعديل الخطأ بخصوص الموعد الخاص باللقاء، حيث كان منتشرا أن اللقاء سيكون يوم الاثنين، ولكن اللقاء سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة روتانا خليجية، وسيتم إعادتها في الساعة الخامسة صباحا.

تردد قناة روتانا خليجية

وسيذاع الذي ينتظره الملايين من السعوديين ومن جميع أنحاء العالم والوطن العربي على قناة روتانا خليجية بجودة عالية HD، وتردد القناة كالتالي:

تردد روتانا خليجية على النايل سات 2021

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد روتانا خليجية على عرب سات 2021

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل التصحيح: 3/4.

موعد برنامج الليوان 2021

ويذاع برنامج الليوان الذي سيستضيف السيد ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان على قنوات روتانا خليجية، ويبحث الكثير من الأشخاص عن موعد برنامج الليوان، والذي يذاع في المواعيد التالية:

يذاع البرنامج الساعة الحادية عشر مساء 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع إعادة الحلقة الساعة الخامسة صباحا 5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع الحلقة الأساسية بالساعة التاسعة 9:00 بتوقيت غرينيتش GMT.

وسيستضيف البرنامج ولي العهد السعودي لمناقشة العديد من القضايا في المملكة، وما هي التحديات التي ستواجهها المملكة والإنجازات المقبلة، ويترقب الكثير من السعوديين الحلقة والعديد من سكان الوطن العربي والعالم أجمع، نظرا لأن سمو الأمير يعتبر من أهم صناع القرار بالمملكة ومن أهم الشخصيات على مستوى العالم.

هذا كان مقالنا عن موعد لقاء ولي العهد على روتانا خليجية، والتي يترقبها الكثير من الأشخاص بالمملكة، حيث يحظى الأمير محمد بن سلمان بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أهم صناع القرار في المملكة، هذا كان مقالكم في موقعكم المتيمز ثقفني، فتابعوا معنا، ولتتعرفوا على طريقة التسجيل في احسان اضغط على الرابط طريقة التسجيل في إحسان كمستفيد 1442.