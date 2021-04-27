نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء على بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnid الشروط والقطاعات المتاحة.. وآخر موعد للتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء يزداد البحث عنها في ذلك التوقيت بعد فتح باب التقديم عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد tajnid.mod.gov.sa فأصبح الجميع يتساءل عن شروط وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء وكيفية التقديم باحثين عن رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد مباشرة لتسجيل بياناتهم قبل غلق باب التقديم، لاسيما أن وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء تتعدد في مختلف القطاعات التى تقدم الخدمات العسكرية في المملكة العربية السعودية.

وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء

تعددت القطاعات المتاح فيها وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء لتكون على النحو التالي:

القوات البحرية الملكية

القوات الملكية البرية.

القوات البرية الملكية.

قوات الدفاع الجوية الملكية.

الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية.

شروط وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء

حددت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط للتقديم في الوظائف المطروحة على بوابة القبول والتجنيد الموحد لتشمل الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، واستثناء من كان مع والده حين أداء خدمته خارج المملكة. لايقل عمر المتقدم عن 17 عام ولايزيد عن 40 سنة. حسن السير والسلوك وعدم الحكم عليه في أي قضية. للمتزوجين يشترط أن يكونوا حاملى الجنسية السعودية أيضاً. اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والطول لايقل عن 160 سم. اجتياز المقابلات الشخصية. استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة على حسب التخصص وفق اللائحة التنفيذية. عدم تعيينه من قبل في أي وظيفة تابعة للخدمات العسكرية.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

أتاحت وزارة الدفاع السعودية بوابة القبول الموحد والتجنيد الموحد من أي مكان في المملكة في المواعيد المحددة لمن تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها.

رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد التقديم على وزارة الدفاع 1442

جدير بالذكر أن بدأ التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1442 للرجال والنساء صباح يوم الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان 1442 ومتاح حتى يوم الخميس المقبل على بوابة القبول الموحد.