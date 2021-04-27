نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي وأرقام خدمة عملاء صحتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي يستفسر عنه الكثير من المستخدمين حيث قد يعمل المستخدم على أكثر من رقم جوال ويريد الاستفسار عن طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي حتى لايخسر التعامل عليه لاسيما أنه من أفضل التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في المملكة العربية السعودية هذه الأيام وسط انتشار فيروس كورونا وتصاعد المنحنى الوبائى فأصبح تطبيق صحتي جزء أساسي من استخدامات المواطنين والمقيمين في المملكة فهو يوفر العديد من الخدمات الطبية دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات كما يتيح كل جديد عن فيروس كورونا وأعداد الإصابات واللقاحات المتوفرة في المملكة بما يضمن سلامة الجميع، ويمكن التواصل على أرقام عملاء صحتي في أي وقت ومن أي مكان بالمملكة.

تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي

يبحث عن تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي عددًا ليس بقليل من مستخدمي التطبيق في المملكة العربية السعودية لاسيما أن تطبيق صحتي يعتبر التطبيق الأكثر استخدامًا في المملكة هذه الأيام لتداعيات كورونا، ويمكن تغير رقم الجوال من خلال التواصل مع خدمة عملاء تطبيق صحتى ويتولى الدعم الفني انجاز المهمة المطلوبة.

أرقام خدمة عملاء صحتي

وفرت وزارة الصحة السعودية أرقام خدمة عملاء صحتي لمن يريد الاستفسار عن أمرًا معين حول استخدام التطبيق أو من يرغب تغيير رقم الجوال في تطبيق صحتي وذلك من أي مكان في المملكة على النحو التالي:

البريد الإلكتروين للتطبيق: [email protected] رقم خدمة عملاء صحتي: 937.

تحميل تطبيق صحتي

يمكن تحميل تطبيق صحتي على أجهزة الاندرويد أو الآيفون بسهولة من خلال الروابط الآتية:

تحميل تطبيق صحتي اندرويد تحميل تطبيق صحتي آيفون

تطبيق صحتي

يوفر تطبيق صحتي السعودي العديد من الخدمات لمواجهة أزمة كورونا لعل أبرزها الآتي: