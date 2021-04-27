نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات لدرجة البكالوريوس 2021 لأول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات لدرجة البكالوريوس أصبحت الحدث الأبرز على مستوى التعليم في المملكة بعد أن أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات عن فتح باب القبول لأول مرة لدرجة البكالوريوس بعدما كانت تقبل أنظمة الدراسات العليا، الأمر الذي جعل الطلاب يبحثون عن مواعيد التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعان، وكذلك عن شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات لدرجة البكالوريوس 2021 ورابط التقديم استعدادًا للالتحاق بها.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات

جاءت شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات على النحو الآتي:

يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها.

اجتياز اختبارات القدرات العامة لتخصص علمي.

اجتياز اختبار التحصيلي في نفس عام القبول أو مايسبقه.

عدم الدراسة من قبل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو كليات تابعة لها.

بعد جمع النسبة المئوية المركبة بين “الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة، ونتيجة الثانوية العامة” يتم قبلو الطالبات الأعلى في الدرجات.

تحتسب النسبة المركبة المعتمدة 91%.

قبول الطالبات في الجامعة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م سيكون بنسبة 20 % من المقبولين.

التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أتاحت وزارة التعليم العالي السعودية التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر موقعها الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ملء البيانات المطلوبة إضافة رقم الجول بطاقة الهوية الوطنية. إضافة رقم جوال ولي الأمر. إضافة البريد الإلكتروني للطالب. رفع المستندات المطلوبة. كتابة رمز التحقق. الضغط على دخول.

موعد التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أفادت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنتقديم طلبات القبول، للطلاب والطالبات، على البكالوريوس سيكون خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو 2021م وبعدها يتم الإعلان عن المقبولين وفق شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات السابق ذكرها.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات

تتميز جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للطالبات باستحداث النظم التعليمية لمواكبة التكنولوجيا وتطورات العصر، ومع إعلانها عن قبول دفعة جديدة لمرحلة البكالوريوس وفرت 34 تخصص، مثل تقنيات الدرونز، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، وغيرها.