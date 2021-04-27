نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442 القيمة ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442 من الأسئلة التى يتداولها المواطنين في المملكة السعودية هذه الأيام باحثين عن قيمة صرف بدل غلاء المعيشة وأسباب توقفه، لاسيما أن مجلس الوزراء السعودي كان قد أتاح بدل غلاء المعيشة 1442 لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد فهو يساهم في حماية الموظفين في معظم قطاعات المملكة ودعمهم فمن أجل تحسن ظروفهم الاجتماعية، لذلك مع قدوم شهر رمضان الكريم تجدد التساؤل عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442 ورابط الاستعلام عنه عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتمكنون من صرفه ضمن الأنظمة الخدمات التى تقدمها السلطات السعودية.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442

مازال موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442 لم يتحدد بعد، لاسيما بعد إيقافه ورفع القيمة المضافة يونيو 2020 وسط أزمة كورونا لتكون 5% إلى 15 %، ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف المكرمة الملكية بقيمة 1000 ريال سعودي عن كل رب أسرة، و500 ريال سعودي عن كل تابع له.

رابط الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن صرف بدل غلاء المعيشة 1442 وكافة التفاصيل عنه فور الإعلان عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1442 للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

قيمة بدل غلاء المعيشة في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيمة بدل غلاء المعيشة في السعودية لتكون مقسمة حسب الفئات العاملة على النحو التالي:

تقدم المملكة 100 ريال سعودي بدل غلاء معيشة للموظف في القطاع العسكري والمدني.

توفير 500 ريال سعودي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

تقديم 500 ريال سعودي للمستفيدين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

جدير بالذكر أن بدل غلاء المعيشة يدخل ضمن المساعدات الحكومية التى تقدمها المملكة للمواطنين لتحسن ظروفها المعيشية والتعايش مع الظروف الاقتصادية والمالية في إطار رؤية المملكة 2030 لذا قدم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بدل غلاء المعيشة.