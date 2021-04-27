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عمر شويل - جدة جامعة الملك فهد للبترول تستقبل الطالبات من أجل الالتحاق للدراسة بها وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة؛ حيث قد كانت تلك التخصصات مقصورة على الطلاب من الذكور فقط، ولكن في ضوء رؤية المملكة 2030م التي قد أطلقها ولي العهد – محمد بن سلمان – حفظه الله منذ عام 2016 م ولا تزال مستمرة في تنفيذ أهدافها، هناك اهتمام غير العادي بمجال التعليم داخل المملكة وذلك للطلاب والطالبات، وفيما يلي توضيح شروط وتفاصيل استقبال الطالبات في جامعة الملك فهد للبترول.

جامعة الملك فهد للبترول

إن جامعة الملك فهد هي واحدة من الجامعات العريقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط بِرُمَّتها، ولقد تم تأسيسها بأمر ملكي صدر في عهد الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله وطيب ثراه ـ وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية الخاصة بعلوم إدارة وإنتاج النفط والبترول ومختلف مصادر الطاقة التي تُعد ثروة قومية مهمة داخل المملكة ، ولقد تمكنت الجامعة من أن تحتل مكانة مرموقة بين جامعات المنطقة عامة وجامعات البِترول خاصة على مستوى العالم.

جامعة الملك فهد للبترول تستقبل الطالبات لاول مرة في تاريخها

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إتاحة الفرصة للطالبات الإناث داخل المملكة للالتحاق بها والدراسة في مرحلة البكالوريوس ، ويُذكر أن تلك المرَّة الأولى في تاريخ المملكة التي يُسمح بها للمرأة الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية الخاصة ببرامج البِترول والثروة المعدنية في جامعة الملك فهد ؛ حيث إن هذا الأمر قد كان مقصورًا فقط على الطلاب ؛ ولكن سوف يتم قَبُول التحاق الطالبات بدرجة البكالوريوس بالجامعة هذا العام.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للعام الدراسي 1442 – 1443

جاءت شروط القبول للدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي القادم 1442 – 1443 هـ على النحو التالي:

يبدأ التقديم إلى الجامعة في الفترة ما بين 13 إلى 16 يونيو من عام 2021م الموافق الفترة ما بين 3 إلى 6 من ذو القعدة لعام 1442 هـ.

يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لـ نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي إلى جانب مجموع الثانوية العامة.

إلى جانب البنين؛ متاح قَبُول الطالبات في ضمن المرحلة الأولى من قَبُول طلبات الالتحاق درجة البكالوريوس.

سوف يقوم الطالب أو الطالبة باختيار التخصص كجزء من مرحلة القبول بالجامعة، إلى جانب أن الجامعة سوف تقوم بـِ بعقد بعض الندوات والمحاضرات التعريفية بمختلف تخصصات وبرامج الدراسة بالجامعة.

ويُذكر أن فتح باب قَبُول الطالبات من أجل الدراسة بدرجة البكالوريوس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السُّعُودية يُعد نقلة مهمة جدًا في المسيرة التعليمية والتطويرية لمجال التعليم داخل المملكة، ولقد تم الإعلان أيضًا أن الجامعة سوف تقوم بـِ توضيح العديد من التفاصيل حول القبول بالبرامج المختلفة بها لاحقًا.