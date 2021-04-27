رسوم الجمارك الجديدة 1442 في السعودية.. وشروط إعفاء البضائع وكيفية الاستعلام

رسوم الجمارك الجديدة 1442 في السعودية فرضتها هيئة الجمارك السعودية من أجل النهوض باقتصاد المملكة وتحقيق رؤية 2030 مع الأخذ في الاعتبار شروط إعفاء البضائع من الرسوم الجماركية مع إتاحة طريقة الاستعلام عن رسوم الجمارك الجديدة للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة العرية السعودية، بما يضمن تحقيق العدل والمساواة في إجراءات عملية الجمارك الخارجية والداخلية، ويعمل على تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية ومنع التهريب الجمركي، ومراقبة جميع عمليات التبادلات التجارية، بما يضمن تدفق التجارة العالمية بين أوروبا وأسيا وأفريقيا، والنهوض بالتصدير بين مختلف دول العالم، لذا رسوم الجمارك الجديدة 1442 في السعودية تشغل أذهان المهتمين بالشأن الاقتصادي.

رسوم الجمارك الجديدة 1442 في السعودية

وضعت الجمارك السعودية ريوم على المنتجات المستوردة من الخارج، وتعرضت رسوم الجمارك الجديدة 1442 في السعودية لأكثر من تعديل حتى وصل إجمالى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة 26% من تكلفة المنتج الأساسي، وحددت الرسوم الجمركية على مختلف السلع لتشمل التالي:

15% رسوم جمركية على الخضروات: (الكوسة، والباميا، والبقدونس، والزيتون، والخيار، والباذنجان، والجزر، والطماطم، والفلفل، والكزبرة، والبطيخ، والشمام)

15% رسوم جمركية على المنتجات المنزلية: (الحصير، والستائر، والمكانس، والحبال، وصحون الطعام، والسلال، والأقفاص، والأدوات المنزلية، وحقائب التسوّق).

15 % رسوم جمركية على بعض المنتجات المختصة بالسيارات، وتشمل كلّ من المكابح، وخزانات زيت الفرامل الهيروليكية.

7% رسوم جمركية على الجيربوكس الآلية.

2-15% رسوم جمركية على بعض أنواع اللحوم التي كانت معفاة سابقًا من الرسوم الجمركية.

شروط إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

حددت هيئة الجمارك السعودية شروط إعفاء البضائع من الرسوم الجمركية لتكون على النحو التالي:

لا تزيد قيمة البضائع عن 3000 ريال سعودي أو مايعادلها. تكون الهدايا شخصية وليس تجارية. لاتكون سلع ممنوعة وفق نظام الجمارك الموحد. لاتكون من الأصناف الممنوعة والمقيدة.

طريقة الاستعلام عن رسوم الجمارك الجديدة

أتاحت هيئة الجمارك السعودية طريقة الاستعلام عن رسوم الجمارك الجديدة في النقاط التالية: