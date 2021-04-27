نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة .. استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442 الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة ، من أكثر ما يتم البحث عنه في المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وذلك لأن الكثير من المسجلين في المساعدات المقطوعة يرغبون في معرفة أخر الأخبار حول مقطوعة الضمان، وماهي التحديثات الجديدة التي تعلن عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يخص المساعدة المقطوعة، وفي مقالنا التالي سنسلط الضوء على آخر أخبار عن مقطوعة الضمان وموعد إيداع المساعدات المقطوعة 1442.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وهو الأمر الذي يشغل بال الكثير من المنتظرين، ولكن حتى اللحظة لم تحدد الوزارة تاريخ لعودة صرف المقطوعة من جديد، ولكن كل ما يمكن أن يطمئن المستفيدين والمستفيدات هو أن وزارة التنمية الاجتماعية كانت قد صرحت قبل أسابيع، أنه لم تنتهي من تحديد موعد لإعادة الصرف، فهي في طور إعداد القوائم وكانت قد أوضحت في حساب خدمة العملاء أن المساعدات المقطوعة سيتم استئنافها وكل ما يدور حول إيقافها هو إشاعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وكررت الوزارة من طلبها للمستفيدين الاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية الوطنية أو السجل المدني للمتقدمين على المساعدات المقطوعة عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية على الإنترنت، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي مستفيد معرفة حالة طلبه وبعض التفاصيل حوله.

الفئات المستفيدة من صرف المساعدة المقطوعة 1442

يذكر بأن المساعدة المقطوعة هي أحد الخدمات التابعة للضمان الاجتماعي التي تقدم من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وهي عبارة عن مبالغ مالية تقدم لبعض الفئات مثل: محدودي الدخل، الأرامل والمطلقات، أسر السجناء بشروط محددة مسبقاً مثل لا يكون لديهم دخل ثابت، أن لا يقل عمر المتقدم للمقطوعة عن 35 عاماً، وأن لا يملك أي عقار أو سجل تجاري، ويمكن التقديم للاستفادة من المساعدات المقطوعة عن طريق موقع الوزارة أو الذهاب لأحد أفرع وزارة الموارد في كافة المناطق السعودية.