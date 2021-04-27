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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج حالة المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442 عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
يتمكن كافة مستحقي دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي من استخراج حالة المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442 عبر رابط موقع وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، والاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان بسهولة، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية على تقديم لكافة مواطنيها من ذوي الدخل المنخفض والعاطلين عن العمل الدعم الذي يستحقونه لتحمل أعباء المعيشة، اليكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر رمضان بالمملكة 1442 وشروط الاستحقاق من المقطوعة.
خطوات استخراج حالة المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442
كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية من مستحقي مقطوعة الضمان الاجتماعي يبحثون عن كيفية استخراج معلومات المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1442 وطريقة الاستعلام عن المقطوعة إلكترونيًا ومعرفة موعد الصرف لمعاش مقطوعة الضمان الاجتماعي.
ويتم هذا عبر الخطوات التالية:
- في بداية الأمر على الفرد المستحق من المقطوعة زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- ثم اختر المساعدة المقطوعة المنبثقة من الاستعلامات الإلكترونية بالصفحة الرئيسية.
- أكتب رقم الهوية.
- أدخل رمز التحقق.
- انقر على عرض للاستعلام عن معلومات مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتعرف على حالة الطلب، والاستعلام عن موعد استلام قيمة دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي.
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب
أيضًا أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، ويتم هذا على النحو التالي:
- أدخل إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.
- في أعلى الصفحة اختر زر الاستعلامات الإلكترونية، ومنها اختار خدمة الاستعلام عن المقطوعة.
- أكتب رقم الطلب في الحقل المخصص لذلك، ثم انقر على زر “عرض” للاستعلام عن الحالة الخاصة بك بشأن المساعدة المقطوعة، وموعد الاستحقاق.
ما هي شروط الاستحقاق من المساعدة المقطوعة ؟
- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عمر 35 عامًا.
- ألا يملك سجلًا تجاريًا.
- ألا يكون مالك للأراضي.
- كما يجب ألا يزداد راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي في حالة كان فردًا مستقلًا.
- أن تكون الأسرة محدودة الدخل.
- أن يكون سعودي الجنسية.
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