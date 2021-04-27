نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط أفضل الخطط والبنوك المشاركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث خلال تلك الفترة عن شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط وذلك بعد أن أعلنت شركة زين للاتصالات بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على هاتف بالتقسيط وبهامش ربح 0%، وقد تم تجربة شراء جوال من زين من أكثر من شخص بالفعل وتم الحصول على الأجهزة بدون أي هامش ربح، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط.

شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط

قامت الشركة بوضع شروط الحصول على جوال من زين بالتقسيط والتي من الضروري أن تتوفر لدى العميل الراغب في الحصول على الجوال وهي:

أن يكون ثمن الجهاز المراد الحصول عليه يبدأ من 1000 ريال فيما أعلى.

أن يقوم العميل الراغب في الحصول على هذا العرض باستخدام بطاقته الائتمانية الخاصة بإحدى البنوك المعتمدة من قبل الشركة.

يجب أن يقوم العميل بالاتصال بالبنك الخاص به بعد مرور 48 ساعة من شراء الجهاز لكي يتم تحويل المعاملة إلى أقساط بفائدة 0%.

يجب أن يكون العميل مشترك على إحدى باقات الشباب المفوترة وقد تم وضع بعض الخطط التي يجب على العميل الاختيار من خلالها.

عروض زين للشراء بالتقسيط

قامت شركة زين بوضع بعض الخطط التي يمكن للأفراد المشتركين بباقات شباب المختلفة الاختيار من بينها وهي:

iPhone 12 Pro Max عن طريق الاشتراك بباقة شباب 399 بمبلغ 458.85 شاملة الضريبة، ويتم كذلك سداد مبلغ 258.75 شاملة الضريبة كقسط ثابت للجوال لمدة 24 شهر.

iPhone SE والاشتراك بباقة شباب 99 بمبلغ 113.85 ريال شهريًا شاملة الضريبة، ويقوم العميل بتقسيط الجهاز بقيمة 86.25 ريال سعودي شاملة الضريبة لمدة 24 شهر.

iPhone 12 بالاشتراك بباقة شباب 199 بتكلفة 228.85 شاملة الضريبة، ويقوم العميل بسداد 172.5 ريال كقسط للجوال لمدة 24 شهر.

Samsung Note 20 Ultra 5G عن طريق الاشتراك بباقة شباب 299 وشداد قيمة 343.85 ريال شاملة الضريبة، وسداد 230 ريال سعودي لمدة 24 شهر.

Huawei Mate 40 PRO بالاشتراك بباقة شباب 199 بمبلغ 228.85 شاملة قيمة الضريبة، وتقسيط مبلغ 172.5 ريال لمدة 24 شهر نظير ثمن الجوال.

بالإضافة إلى العديد من العروض المتميزة الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء من خلال اشتراكهم على باقات شباب المختلفة وبدون دفعة أولي.

البنوك المشاركة في عرض التقسيط من زين

هناك بعض البنوك التي يجب على العميل الشراء من خلال البطاقات الائتمانية المصدرة منه ليتم الاستفادة من عرض التقسيط 0% وهي: