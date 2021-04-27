نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التبرع عن شخص في منصة إحسان .. تعرف على الآلية وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثير من الناس عن آلية التبرع عن شخص في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى مساعدة المحتاجين والتبرع لهم، والتأكد من وصول المساهمات والتبرعات إلى المستحقين الحقيقيين، وفي المقال نقدم كيفية التسجيل وطريقة التبرع عن الغير.

منصة إحسان الخيرية

تم تدشين منصة إحسان عام 2021 م/ 1442 هـ برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، والهدف منها تشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في العمل الخيري لتقديم المساعدات إلى المحتاجين.

يضمن المتبرع من خلال المنصة أن تبرعاته ومساهماته وصلت بالفعل إلى مستحقيها من المحتاجين، وذلك بفضل عملها تحت إشراف عدد من الهيئات الحكومية، مثل وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية، وزارة المالية، وزارة الشئون البلدية، وغيرها.

كيفية التبرع عن شخص في منصة إحسان

تتضمن المنصة برنامج “هدية” وهو عبارة عن أن يقوم شخص بالتبرع عن شخص آخر، وتقوم المنصة بإعلام المتبرع عنه في رسالة نصية، ويعد هذا من أجمل وأفضل أبواب البر والخير، ويمكن التبرع عن الآخرين من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إحسان الخيرية . الضغط على أيقونة “تبرع الآن” الموجودة في الصفحة الرئيسية دون الاضطرار إلى تسجيل الدخول أولاً. تفقد المشروعات المتاحة على المنصة للتبرعات. الضغط على كلمة “تفاصيل” الموجودة بجانب كل مشروع لاستعراض المبلغ المراد ونسبة المبلغ الذي تم التبرع به من قبل متبرعين آخرين، وقيمة المبلغ المتبقي. إدخال قيمة المبلغ المراد التبرع به (بالريال السعودي). الضغط على أيقونة (جعل المساهمة هدية). كتابة البيانات الخاصة بالشخص الذي يتم التبرع عنه والتي تشمل (اسم المتبرع، اسم المتبرع عنه، رقم الهاتف الجوال الخاص بالمرسل إليه). الضغط على “التبرع الآن”. اختيار وسيلة الدفع الإلكترونية من بين الخيارات المتاحة (فيزا كارد، بطاقة مدى، ماستر كارد). ملء بيانات بطاقة الدفع المختارة، التي تتضمن (الاسم المدون عليها، تاريخ انتهاء مفعولها، إدخال رمز الأمان). بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “إتمام عملية التبرع”. يقوم المتبرع بالتوجه إلى صفحة البنك الإلكترونية لخصم مبلغ التبرع من الحساب الخاص به. يقوم النظام الآلي الخاص بالمنصة بإرسال رسالة نصية إلى الشخص المتبرع عنه على رقم الجوال الذي قام المتبرع بتسجيله، تفيد أن هناك شخص تبرع باسمه في أحد المشاريع الخاصة بمنصة إحسان للعمل الخيري.

طريقة التسجيل في المنصة

يستطيع أي شخص إنشاء حساب على منصة إحسان للمشاركة في العمل الخيري إلى جانب الاستفادة من خدماتها المتعددة التي تقدمها، مع العلم أن التعامل بين المتبرع والشخص المحتاج لا يكون مباشر، بل يكون بواسطة إحدى الجمعيات الخيرية وهو ما أعلنته المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط المنصة الرسمي. الضغط على “تسجيل” الموجودة أعلى الصفحة في الجهة اليسرى منها. النقر على أيقونة “إنشاء حساب”. ملء البيانات الخاصة بالشخص والتي تشمل (اسم المستخدم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال، إدخال رمز التحقق المرئي). الضغط على “إنشاء حساب جديد”. يستقبل المستخدم رسالة عبر البريد الإلكتروني يتم الضغط عليها لتفعيل الحساب.

تسجيل الدخول إلى المنصة

يستطيع الشخص تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي على منصة إحسان من خلال إتباع الخطوات الآتية: