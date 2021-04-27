نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن النتيجة من منصة مدرستي .. تعرف على الرابط وكيفية تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح طريقة الاستعلام عن النتيجة من منصة مدرستي ، تزامنًا مع إعراب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتحديد موعد الامتحانات، إلى جانب الإعلان عن إظهار النتائج الخاصة بالطلاب عبر منصة مدرستي الإلكترونية التابعة للوزارة، وفيما يلي نوضح أيضًا رابط الاستعلام وطريقة تسجيل الدخول وكيفية استخراج النتيجة.

منصة مدرستي الإلكترونية المعتمدة

هذه المنصة هي واحدة من المنصات الإلكترونية التي تتيح الكثير الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يستطيع الطالب من أي مرحلة دراسية متابعة دروسه يوميًا أون لاين من خلال البرامج التعليمية، كما يستطيع متابعة الشرح.

كما يستطيع المعلم من خلال المنصة تسجيل حضور وغياب الطلاب، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لكافة الأنشطة المدرسية عن بُعد، فضلاً عن تمكن الطالب أو ولي أمره من معرفة نتائج الامتحان إلكترونيًا فور ظهورها عبر المنصة.

الاستعلام عن النتيجة من منصة مدرستي

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بعد التأكد من انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل مادة دراسية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي الإلكترونية . النقر على أيقونة “التقويم”. الانتقال تلقائيًا إلى صفحة إشعارات الفصل الدراسي. اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن النتائج الخاصة به (الأول أو الثاني). يظهر بعد ثواني معدودة صفحة تحتوي على ملف PDF يحتوي على نتائج الطلاب. يتم الضغط على الملف من أجل تنزيله على جهاز الحاسب الآلي الخاص بك. حفظ الملف مع إمكانية طباعته للاحتفاظ بدرجات الطالب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يستطيع الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول للاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات الآتية: