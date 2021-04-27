نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة معالم للتمويل | تمويلات شخصية بدون كفيل أو تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة معالم للتمويل أحد أكبر شركات التمويل الشخصي بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأن الشركة تقوم بتوفير عدد كبير من التمويلات والقروض التمويلية سواء الصغيرة أو القروض التمويلية المتوسطة، حيث تبدأ التمويلات التي تقوم الشركة بتقديمها حواي 10.000 ريال سعودي، وتصل تلك التمويلات إلى 250,000 ريال سعودي، وفي هذا المقال سنقوم بتوفير الشروط اللازمة للحصول على تمويل مؤسسة معالم، وكذلك توفير الروابط اللازمة للتقديم.

شركة معالم للتمويل

تقوم مؤسسة معالم التمويلية التي تُشتهر بإسهاماتها في الاقتصاد السعودي وإنعاش السوق السعودية بتوفيرها العديد من البرامج التمويلية الشخصية والقروض التمويلية التي تفيد المتقدمين عليها بإنشاء المشاريع الخاصة بهم والحصول على دخل مالي ممتاز، لذا سنقوم بتوفير شروط الحصول على التمويل الشخصي من الشركة، ولكن يجب عليك التفكير في مشروع يساعدك عند التقديم على مثل هذه المعونات.

كما تقوم شركة باب رزق جميل بتوفير عدد آخر من التمويلات الشخصية للمشاريع الصغيرة والمشاريع المتناهية، لتكون أحد الشركات المنافسة لشركة معالم.

معالم للتمويل استعلام

مؤسسة معالم تقوم بالتمويل للمواطنين السعوديين من خلال عدة امتيازات وشروط يجب توافرها للمتقدم للحصول على التمويل الشخصي، ومن مميزات الشركة هي:

يبدأ التمويل من 10,000 ريال إلى 250,000 ريال. يتطابق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أقرت الشركة. إذا ما تم سداد القرض في فترة أقل من المُتفق عليه، يتم الحصول على خصم عند السداد المبكر. تقوم شركة معالم التمويل بتقديم عدد من البرامج التمويلية مثل (معالم الرفاهية-معالم النمو-معالم التيسير)، وكل تلك البرامج هي برامج تمويلية تتحدد فائدتها على حاسبة حاجة المتقدم.

فهذه هي بعض المميزات التي تقوم الشركة بتقديمها لعملاءها لتوفير المتطلبات المالية لهم.

كما يمكنك الحصول على تمويلات الشركة السعودية للتمويل، سواء كانت رغبت في التمويلات المالية أو التمويلات السكنية.

شروط الحصول على تمويل شركة معالم

هناك عدد من الشروط يجب توفيرها لدى المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل في أسرع وقت، والشروط هي:

أولاً يلزم وجود صورة بطاقة للهوية الوطنية.

تقديم كشف حساب بنكي لمرتب آخر 3 شهور.

خطاب التعريف بالمعاش، إن كان المتقدم قد تجاوز 60 عاماً.

يلزم الموافقة على شروط السياسة الخاصة بالشركة.

أن يكون المرتب الشهري للمتقدم كحد أدنى هو 4,000 ريال.

يلزم ألا تقل فترة العمل للمتقد بالقطاع الحكومي عن 3 أشهر، أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فيلزم ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

فهذه هي الشروط الخاصة بعملية الحصول على التمويل من شركة معالم للتمويل ، كما يمكنك التقديم على الطلب كما يلي.

استعلام عن طلب معالم للتمويل

وللحصول على التمويل الشخصي من الشركة قم باتباع ما يلي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة الشركة.

قم بالنقر على طلب تمويل”.

قم بإدخال المبلغ المالي الذي تريد الحصول عليه.

أدخل فترة السداد الخاصة بالقرض.

قم بتوضيح الدخل الشهري لك، والمصروفات الشهرية التي تلزمك من المرتب.

ثم اضغط “احسب”.

بعد ذلك ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل، فقم بعد ذلك بالنقر على “تقديم”.

سيتم تحويلك إلى صفحة البيانات، قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك، ثم انقر “إرسال”.

فهذه هي جميع الخطوات الخاصة بعملية الحصول على التمويل بأسهل الطرق.

كما يمكن للعاطلين عن العمل التسجيل في برنامج حافر البحث عن عمل، حيث يتم تأهيلك للعمل في السوق السعودية مع الحصول على مبلغ مالي شهرياً يصل إلى 2,000 ريال سعودي.

ارقام شركة معالم للتمويل

ولقد قدمت الشركة عدد من وسائل التواصل الخاص بخدمات التقديم على التمويلات، وعن التساؤلات الخاصة بالمتقدم عن أي خدمة مالية تقوم الشركة بتقديمها، والرقم الساخن بالشركة هو 966920016916.

وبهذه يكون قد قمنا بتوفير جميع المعلومات الخاصة بالتمويل من شركة معالم للتمويل حيث قمنا بتوضيح الشروط الخاصة بالحصول على التمويل وكذلك توضيح الخطوات التفصيلية للحصول على التمويل بصورة سهلة، كما يمكنك التواصل مباشرةً مع أحد عملاء الشركة للتعرف على جميل المعلومات الخاص بأي خدمة مالية تريد الحصول عليها.