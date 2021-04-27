عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي رمضان 2021 بدون مقدم

انطلقت عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي مطلع رمضان 2021 حيث تشمل العديد من السيارات إلا أنها جميعًا تتميز بأنها تندرج ضمن عروض تقسيط بدون مقدم مع العلم أن هذا العرض اختياري بمعنى أن من يرغب في دفع مقدم وتقليص الدفعات الشهرية يمكن الاستفادة كذلك من عروض الراجحي 2021 للحصول على تمويل سيارات جديدة سواء لعملاء مصرف الراجحي أو لغيرهم من العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه العروض السنوية حيث يفضل العديد الحصول على عروض تقسيط الراجحي بدون مقدم مع العلم أن المعرض أو البنك يحمل العميل بالمزيد من التكاليف في حالة التقسيط بدون دفعة مقدمة.

عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي

تأتي عروض الراجحي هذا العام متضمنة عددًا من المزايا أولها كما قلنا هو التقسيط بدون مقدم كما تتضمن كذلك التقسيط بدون مصاريف إدارية مع تحمل البنك القسط الأول عن العملاء وذلك إذا كان القسط اقل من 1500 ريال شهريًا بالتالي هناك العديد من السيارات اقساط 1000 ريال أو اقل مشمولة في هذا العرض إلا أن نسبة الفائدة السنوية تختلف بحسب نوع السيارة وبحسب حالة العميل وموقفه من تحويل الراتب على بنك الراجحي من عدمه؛ فمثلا قد يصل معدل الأرباح السنوي إلى 4.5 % في بعض الموديلات وقد يصل 8 % في البعض الآخر بحسب السيارة والعميل.

عروض تقسيط تويوتا من بنك الراجحي

خلال هذا الموسم شملت عروض الراجحي تقسيط سيارات تويوتا بشكل واسع حيث تضمنت العروض حوالي 10 موديلات مختلفة من سيارات تويوتا بأسعار متفاوتة وأقساط مختلفة حيث تبدأ اقساط تويوتا يارس عند 780 ريال شهريًا فيما يصل قسط تويوتا راش 984 ريال أما باقي أسعار سيارات تويوتا 2021 تقسيط بنك الراجحي فهي فوق 1000 ريال وحتى 2800 ريال شهريًا أو أكثر قليلا وذلك على النحو التالي بيانه مع العلم أن التقسيط بهذه المواصفات خلال فترة العرض.

تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 من بنك الراجحي بقسط شهري يصل إلى 2823 ريال، أما سعر تويوتا برادو لاند كروزر تقسيط من الراجحي يبدأ بقسط شهري يصل إلى 2051 ريال فيما يصل سعر تويوتا فورتشنر تقسيط إلى 1607 ريال شهريًا كما يمكن تقسيط تويوتا هايلاندر 2021 ضمن عروض مصرف الراجحي بـ1974 ريال شهريًا.