منتج آهل 60 ألف تقسيط ميسر بدون كفيل وبلا فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية من البنوك السعودية التي تحت ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة وتوفر قروض مرنة وميسرة لكل من يحمل الجنسية السعودية لذلك قد خصص البنك منتج آهل لتمويل الأسر السعودية وقد يصل مبلغ التمويل منها إلى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد مالية عليها فهي فقط مقسمه على 5 سنوات فتمتاز بالتقسيط الميسر الشهري على حسب الدخل الشهري للأسرة أو الفرد المتقدم لها ويمكن الآن الحصول على قرض منتج آهل الميسر السعودي بالمملكة العربية السعودية عن طريق رابط التقديم على قرض آهل الميسر للحصول على المبلغ التمويلي المطلوب من بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية وذلك لعام ١٤٤٢ هجرياً

مزايا قرض منتج آهل للسعوديين من بنك التنمية الاجتماعية

منتج آهل في المملكة لخدمة المجتمع السعودي فقد أمتاز بالكثير من المزايا التمويلية الميسرة المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة وسوف نقوم بتوضيح أهم مزايا التمويل من منتج آهل كما يلي بالتفصيل

منتج آهل هو قرض بدون كفيل لكل من يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة

تمويل منتج آهل لا يحتاج إلى أي فوائد أو أرباح مالية إضافية عليه

التمويل النقدي من منتج آهل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

منتج آهل بالسعودية تقسيط شهري ميسر لمدة 60 شهر عند الحصول عليه من البنك

منتج إسلامي سعودي يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه

أهم الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل بالسعودية