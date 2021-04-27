تمويل نقدي بدون كفيل ولا تحويل للراتب من تسهيل للتمويل

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عمر شويل - جدة تمويل نقدي بدون كفيل ولا تحويل للراتب لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بشركة تسهيل للتمويل وهي شركة تتبع الشركة المتحدة للاكترونيات وذلك بقيمة رأس مال يصل قيمة إلى 350 مليون ريال سعودي وتقدم شركة تسهيل العديد من القروض التمويلية الميسرة والتى تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية فتوفر الآن قرض شخصي بأقساط مرنة ولا يحتاج هذا التمويل إلى كفيل أو تحويل الراتب وبه العديد من المزايا الأخرى التي سوف نعرضها سوياً لكم

تمويل نقدي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال الاون لاين وهو ما يعرف بأسرع تمويل أونلاين والذى يتميز بعدد من المزايا وهي

يتميز قرض شركة تسهيل للتمويل بأن العميل يستطيع الحصول على الموافقة السريعة والفورية من خلال اونلاين

التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى كفيل أو

التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

القرض من تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل خيارات مختلفة وفترات مختلفة لسداد قيمة التمويل والتى تصل إلى 60 شهر

رابط طلب التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل

توفر شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي سريع وفوري ويستطيع المتقدم الحصول على القرض بأسرع طريقة من خلال الاونلاين فيستطيع المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل ثم الضغط على تقدم الآن سوف يفتح نموذج يقوم المتقدم بإدخال كل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل

شروط قرض تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

وفرت شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهو أسرع تمويل حيث يستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال الإنترنت وذلك بعد توافر عدد من الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على قرض تسهيل وهي

يستطيع المواطن المتقاعد الحصول على قرض تسهيل والذى لا يزيد عمره عن 70 عام ولا يكون دخله أقل من 5000 ريال في الشهر ولابد أن يكون مشترك في برنامج التقاعد

يستطيع المواطن العامل بالقطاع العسكري طلب قرض تسهيل بشرط ألا يقل الدخل عن 10000 ريال سعودي في الشهر

يستطيع العاملين بالقطاع الخاص والحكومي بالمملكة طلب قرض تسهيل بشرط ألا يقل الدخل الشهري عن 12000 ريال سعودي حتى سن 25 سنه ومن أعلى في السن حتى 60 سنه يشترط أن يكون الدخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي

المستندات المطلوبة لطلب التمويل من تسهيل