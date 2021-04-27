نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نقدي بدون كفيل ولا تحويل للراتب من تسهيل للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل نقدي بدون كفيل ولا تحويل للراتب لدى شركة تسهيل للتمويل بالمملكة الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بشركة تسهيل للتمويل وهي شركة تتبع الشركة المتحدة للاكترونيات وذلك بقيمة رأس مال يصل قيمة إلى 350 مليون ريال سعودي وتقدم شركة تسهيل العديد من القروض التمويلية الميسرة والتى تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية فتوفر الآن قرض شخصي بأقساط مرنة ولا يحتاج هذا التمويل إلى كفيل أو تحويل الراتب وبه العديد من المزايا الأخرى التي سوف نعرضها سوياً لكم
تمويل نقدي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من تسهيل للتمويل
توفر شركة تسهيل للتمويل بالمملكة العربية السعودية أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ويستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال الاون لاين وهو ما يعرف بأسرع تمويل أونلاين والذى يتميز بعدد من المزايا وهي
- يتميز قرض شركة تسهيل للتمويل بأن العميل يستطيع الحصول على الموافقة السريعة والفورية من خلال اونلاين
- التمويل الشخصي السريع من شركة تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى كفيل أو
- التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- القرض من تسهيل للتمويل لا يحتاج إلى نقل الراتب لدى شركة تسهيل للتمويل
- توفر شركة تسهيل للتمويل خيارات مختلفة وفترات مختلفة لسداد قيمة التمويل والتى تصل إلى 60 شهر
رابط طلب التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل
توفر شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي سريع وفوري ويستطيع المتقدم الحصول على القرض بأسرع طريقة من خلال الاونلاين فيستطيع المتقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة تسهيل للتمويل ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل ثم الضغط على تقدم الآن سوف يفتح نموذج يقوم المتقدم بإدخال كل البيانات المطلوبة للحصول على التمويل
شروط قرض تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
وفرت شركة تسهيل للتمويل قرض شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وهو أسرع تمويل حيث يستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال الإنترنت وذلك بعد توافر عدد من الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على قرض تسهيل وهي
- يستطيع المواطن المتقاعد الحصول على قرض تسهيل والذى لا يزيد عمره عن 70 عام ولا يكون دخله أقل من 5000 ريال في الشهر ولابد أن يكون مشترك في برنامج التقاعد
- يستطيع المواطن العامل بالقطاع العسكري طلب قرض تسهيل بشرط ألا يقل الدخل عن 10000 ريال سعودي في الشهر
- يستطيع العاملين بالقطاع الخاص والحكومي بالمملكة طلب قرض تسهيل بشرط ألا يقل الدخل الشهري عن 12000 ريال سعودي حتى سن 25 سنه ومن أعلى في السن حتى 60 سنه يشترط أن يكون الدخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي
المستندات المطلوبة لطلب التمويل من تسهيل
- على المتقدم تقديم الهوية الوطنية
- تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر
- تقديم العنوان الوطني بالمملكة
- تقديم ما يثبت الدخل الشهري للمتقدم
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