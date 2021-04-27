شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري 1442 والأوراق المطلوبة

شروط تمويل شخصي إضافي يقدم علية الكثير من مواطنين المملكة من البنك الأهلي التجاري ويحصل على موافقة فور التقديم على التمويل بعد تقديم المستندات اللازمة، ويعد البنك الأهلي التجاري من البنوك المميزة من حيت التمويلات المتاحة منة ويوجد العديد من الفروع المنتشرة في المملكة، كما أن البنك يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن الممكن الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي التجاري بخطوات مختلفة، ويقدم لك البنك برامج سداد متنوعة لكي تختار من بينها البرنامج الذي يتناسب مع الراتب الشهرى وقد تصل فترة السداد إلى 5 سنوات ولذلك أتاح البنك تمويل أضافي وفقا لشروط اصدرها البنك للعملائه في أنحاء المملكة، كما يمكن معرفة كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقمين بالخطوات وشروطه.

شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري 1442

الايقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وقد سداد اخر قسط للسعوديين. الايقل عمر الغير سعودي عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام عند سداد اخر قسط. يجب أن يكون موظف في الحكومة أو القطاع الخاص عن طريق إحدى الشركات المعتمدة. ألا يقل راتب الموظف السعودي عن 3 آلاف ريال سعودي و4 آلاف ريال سعودي للموظفين الأجانب. ألا تقل فترة انتساب الموظف السعودي إلى عمله عن شهر ولا يقل عن 90 يوم بالنسبة للموظفين الأجانب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري

سحب نموذج الطلب من أقرب فرع للعميل تابع لمصرف الأهلي التجاري. ملي النموذج بدقة وبيانات صحيحة. إحضار صورة بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين سارية الصلاحية أو الإقامة للوافدين سارية الصلاحية. تقديم خطاب رسمي معتمد من قبل جهة العمل يشمل راتب الموظف الشهري وتاريخ توظيفه والمسمى الوظيفي له.

خطوات فتح حساب جاري في البنك الأهلي

الدخول إلى موقع البنك الأهلي التجاري السعودي. النقر على فتح حساب جديد. ثم إدخال رقم الهوية للمواطنين والمقيمين. الموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة البيانات الشخصية من الاسم والجنسية ونوع الهوية والجنس وتاريخ الميلاد. إدخال رقم الجوال وإدخال البريد الإلكتروني. إدخال البيانات المطلوبة عن العمل والبيانات الخاصة بالراتب.

أرقام الهواتف الخاصة بهاتف الأهلي التجاري

يتم التواصل مع خدمة العملاء التابعة للبنك الأهلي التجاري من خلال الهاتف المصرفي على مدار الساعة قي أي وقت من ساعات النهار أو الليل ومن أي مكان في العالم حتى ولو كانت في أيام الإجازات الرسمية من خلال الأرقام التالية:

أولا رقم الكويك باي هو 966920000330 . رقم خدمة العملاء هو 966920001000. أرقام وسام الأهلي فهي: رقم 8002442424 من أي مكان داخل المملكة أو من خلال الرقم +95526049808 من الهاتف الجوال أو من خلال خارج أراضي المملكة. الرقم الخاص بخدمات الحسابات الجديدة وخدمة التسويق للمنتجات فيمكن الاتصال برقم 8002441005

معرفة حساب البنك الأهلي عن طريق الأنترنت