فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1442 وإنشاء حساب للمواطنين والمقيمين أون لاين

فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1442 يعد خطوة هامة لعملاء بنك الراجحي وهى خدمة متاحة لكثير منهم وتوجد خطوات لفتح حساب استثماري الذي يعد استثمار أموالهم والحصول على عائد أرباح مرتفع ويكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث يمكن للعميل فتح حساب استثماري وإيداع مبلغ من المال لشراء الأسهم وبيعها في أي وقت يشاء، ويلجا آلية كثير من رجال الأعمال أصحاب الشركات لزيادة الدخل وتوفيرا فرص عمل لزيادة اقتصاد المملكة ويستطيع كل من له حساب نشط في بنك الراجحي فتح حساب استثماري بالبنك، ويعد مصرف الراجحي من اهم مصارف المملكة التي ثبت مكانتها في المملكة وخارجها ويفضله كثير من مواطنين المملكة لسهولة التعامل معه واصبح اغلب المعاملات إلكترونية ويمكن معرفة كيفية فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 وشروط ومميزات فتح الحساب.، ويقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات لعملاء من حيث إمكانية حساب قيمة القرض الشخصي من خلال حاسبة التمويل الشخصي التي يتيحها المصرف عبر موقعه الإلكتروني وأيضا يقدم أمكانية حجز موعد في بنك الراجحي أون لاين عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة الذهاب إلى الفرع القريب من العميل في الوقت المناسب دون جهد أو ضياع للوقت ويمكن أيضا معرفة كيفية التسجيل في مباشر الراجحي للأفراد 1442.



فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1442

وجود بطاقة الصراف الآلي الخاصة ببنك الراجحي وتكون سارية الصلاحية. ثمّ الدخول إلى الصفحة إنشاء وفتح حساب استثماري على الراجحي وتوثيفه مباشر. كتابة البيانات المطلوبة من بطاقة الصراف الآلي والرقم السري والرموز الموجودة. ثم الضغط على التالي. استلام رسالة قصيرة على الهاتف الجوال بها رمز التفعيل. يتم إدخال رمز التفعيل في المكان المخصص له. النقر على التالي. يتم فتح حساب استثماري بنجاح.

إنشاء حساب في بنك الراجحي للمواطنين والمقيمين أون لاين

الدخول إلى موقع الراجحي الرسمي. يتم إدخال الاسم والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال. ثم التأكد من رقم الهاتف الجوال الذي تمَّ إدخاله ضمن البيانات الخاصة بالعميل. الاشتراك في خدمة أبشر لتوثيق البيانات. استلام رسالة عبر البريد الإلكتروني بها بيانات الحساب للدخول عليه بسهولة.

شروط إنشاء حساب في بنك الراجحي أون لاين

أن يزيد عمر العميل عن 15 عامًا. يجب أن يحمل العميل السعودي هوية وطنية أو الوافد إقامة على أن تكون سارية الصلاحية. إضافة التواقيع المعتمدة عبر زيارة أحد فرع البنك. ثم الإقرار بعدم شغل أي منصب سياسي. الموافقة على الشروط والأحكام ووجود عنوان البريد الوطني وعنوان البريد الإلكتروني. إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية. التسجيل في خدمة أبشر لإتمام عملية التوثيق. أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل تابع لإحدى شبكات الاتصال السعودي.

طرق التواصل مع خدمة عملاء بنك الراجحي

الرقم الموّحد لبنك الراجحي، وهو 920004550.

أو من خلال فيسبوك بنك الراجحي.

أو تويتر بنك الراجحي.

أو موقع انستجرام بنك الراجحي.

حساب مصرف الراجحي على موقع لينكدن.

الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يقدم العديد من الخدمات الهامة لعملائه ويتم استخراج وتجديد بطاقة الراجحي الائتمانية ولا يفرض أي رسوم على العملاء عند استخراج البطاقة للمرة الأولى تكون مجانا دون أي تكلفة مادية في حين أن رسوم التجديد تبلغ قيمتها 30 ريال سعودي ويتم تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة ويفضل قبل شهرين من تاريخ الانتهاء.