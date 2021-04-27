دوت الخليج – رباب عبدالمحسن- الأحساء استمرارا للبرامج والخطط المستقبلة لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بنادي الجيل الرياضي بالأحساء ممثلةً في لجنة (المسؤولية الاجتماعية) بتوطيد العلاقات والشراكات والاتفاقيات بين النادي والقطاع الثالث في المحافظة، تم يوم أمس الأثنين 26 أبريل 2021 عقد لقاء وأمسية مشتركة بين نادي الجيل الرياضي بالأحساء مثله نائب رئيس مجلس الإدارة أ.وليد بن محمد الشويهين وفريق عمله، ومؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة (قبس) بالأحساء ومثلها رئيس مجلس الإدارة د.أحمد بن حمد البوعلي وفريق عمله، وذلك في مقر المؤسسة. بدأ اللقاء بكلمة الدكتور البوعلي والذي تحدث خلالها عن أهم برامج المؤسسة ومخرجاتها وطموحاتها المستقبلية وعن أهمية الرياضة والرياضيين كونهم القدوة للنشئ الحالي وضرورة رفع مستوى ثقافتهم على مستوى الحياة الدينية أو الدنيوية. ثم بدأ الشويهين بكلمة شكر وتقدير للمؤسسة وأعضائها على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ثم استعرض الإستراتيجة الخاصة بنادي الجيل الرياضي وأهدافه وخططه ورسالته في الجانب الاجتماعي والرياضي والشبابي خلال الفترة المقبلة في ظل نظام الحوكمة الحالي، ثم اعلن الشويهين بأن جميع مرافق وإمكانيات النادي وطواقمه مسخرة لخدمة المؤسسة ومستفيديها لإقامة الدورات والمحاضرات واللقاءات لمنسوبي المؤسسة. وفي نهاية الأمسية واللقاء قام الطرفان بتبادل الهدايا وتوقيع مذكرة تعاون وشراكة مستدامة بين الجهتين بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين للوصول لمخرجات متميزة مرجوه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيل وقبس في توأمه برامج مستدامه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.